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Брест отметил 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

28.07.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Брест отметил 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

На площади церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоялось торжественное возложение венков у вечного огня. В церемонии приняли участие представители администрации города и области, ветеранских и общественных организаций, трудовых коллективов, представители консульств, духовенства, ветераны ВОВ.

Закончилось празднование 76-й годовщины со дня освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков праздничным концертом "Память сердца" в исполнении Брестского духового оркестра.

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На площади церемониалов мемориального...
 
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