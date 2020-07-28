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Брест отметил 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
28.07.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
На площади церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоялось торжественное возложение венков у вечного огня. В церемонии приняли участие представители администрации города и области, ветеранских и общественных организаций, трудовых коллективов, представители консульств, духовенства, ветераны ВОВ.
Закончилось празднование 76-й годовщины со дня освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков праздничным концертом "Память сердца" в исполнении Брестского духового оркестра.
Фото Вадима Якубёнка
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В Бресте прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На площади церемониалов мемориального...
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