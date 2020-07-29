ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как снять наличные в банкомате, если нет карточки

29.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывают ситуации, когда с собой нет карты, а снять деньги нужно. В этих случаях можно воспользоваться такой услугой банков, как снятие наличных по коду. Для этого нужно мобильное приложение и доступ в интернет. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки предоставляют такую возможность, как пользоваться услугой и сколько она стоит.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кстати, этот вариант подойдет и для обналичивания виртуальных карт. Но, к сожалению, такая услуга среди белорусских банков пока еще не так сильно распространена.

Например, в Белгазпромбанке есть ряд банкоматов, которые работают с бесконтактным интерфейсом. В них можно снять наличные не только по карте, но и при помощи телефона, к которому она привязана (через приложения ApplePay SamsungPay GarmingPay и другие).

В БНБ-Банке можно снимать наличные в кассе с текущего счета, открытого в банке без комиссии, но с паспортом. Для этого нужно сформировать в приложении QR-код (выбрать текущий счет — «Наличные» — «снять» или «внести» — ввести сумму) и обратиться в кассу любого отделения банка.

В остальных банках можно снять наличные с карты без использования «пластика» в отделениях с паспортом, кроме БПС-Сбербанка (только при утере или хищении). В некоторых случаях за операцию будет взиматься комиссия и иногда она составляет 11 рублей.

Название банка

Описание услуги

Комиссия

Беларусбанк

Перевод для получения наличных по коду - «Хуткi».

Для получения кода нужно войти в мобильный или интернет-банкинг, выбрать услугу «Перевод средств» — «Наличные по коду» / «Перевод для получения наличных по коду „Хуткi“». Ввести желаемую сумму и номер телефона получателя (вторая часть кода придет на этот номер). После этого в банкомате нужно выбрать услугу «Наличные по коду», ввести полный код (10 цифр) и подтвердить сумму перевода.

Комиссия за перевод для получения наличных по коду — 1,5% от суммы.

Она не взимается, если деньги снимаются с виртуальных карточек.

Банк БелВЭБ

В приложении банка нужно выбрать «Управление» — «Снятие по коду». Затем ввести сумму, которую хотите снять. Она должна быть кратна 5 руб. и при снятии совпадать с той, которая введена в приложении.

Также нужно будет ввести срок действия карты. Часть кода будет отражена на экране, часть придет в смс-сообщении.

Для снятия денег можно воспользоваться любым банкоматом, выбрать пункт меню «Операции без карточки» и ввести код и сумму.

При снятии в банкоматах банка и партнеров комиссия не взимается: Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ-Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.

Белинвестбанк

Приложение «Оплати» создано для перевода денег и бесконтактной оплаты. Также с его помощью можно снять деньги по QR-коду. Для этого нужно нажать в банкомате «Снятие наличных по QR--коду», затем на экране появится код, который нужно отсканировать через приложение. Потом в приложении вводите необходимую сумму, и банкомат выдаст деньги.

Без комиссии

Название банка

Описание услуги, комиссия

Беларусбанк

Перевод для получения наличных по коду называется «Хуткi».

Для получения кода нужно войти в мобильный или интернет-банкинг, выбрать услугу «Перевод средств» — «Наличные по коду"/"Перевод для получения наличных по коду „Хуткi“». Ввести желаемую сумму и номер телефона получателя (вторая часть кода придет на этот номер). После этого в банкомате нужно выбрать услугу «Наличные по коду», ввести полный код (10 цифр) и подтвердить сумму перевода.

Комиссия за перевод для получения наличных по коду — 1,5% от суммы.

Она не взимается, если деньги снимаются с виртуальных карточек.

Банк БелВЭБ

В приложении банка нужно выбрать «Управление» — «Снятие по коду». Затем ввести сумму, которую хотите снять. Она должна быть кратна 5 руб. и при снятии совпадать с той, которая введена в приложении.

Также нужно будет ввести срок действия карты. Часть кода будет отражена на экране, часть придет в смс-сообщении.

Для снятия денег можно воспользоваться любым банкоматом, выбрать пункт меню «Операции без карточки» и ввести код и сумму.

При снятии в банкоматах банка и партнеров комиссия не взимается: Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ-Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.

Белинвестбанк

Приложение «Оплати» создано для перевода денег и бесконтактной оплаты. Также с его помощью можно снять деньги по qr-коду. Для этого нужно нажать в банкомате «Снятие наличных по qr-коду», затем на экране появится код, который нужно отсканировать через приложение. Потом в приложении вводите необходимую сумму, и банкомат выдаст деньги.

Без комиссии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого нужно мобильное приложение и доступ в интернет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дню пожарной службы  посвящается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика