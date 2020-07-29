Как снять наличные в банкомате, если нет карточки

Источник материала: Tut.by

Бывают ситуации, когда с собой нет карты, а снять деньги нужно. В этих случаях можно воспользоваться такой услугой банков, как снятие наличных по коду. Для этого нужно мобильное приложение и доступ в интернет. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки предоставляют такую возможность, как пользоваться услугой и сколько она стоит.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кстати, этот вариант подойдет и для обналичивания виртуальных карт. Но, к сожалению, такая услуга среди белорусских банков пока еще не так сильно распространена.

Например, в Белгазпромбанке есть ряд банкоматов, которые работают с бесконтактным интерфейсом. В них можно снять наличные не только по карте, но и при помощи телефона, к которому она привязана (через приложения ApplePay SamsungPay GarmingPay и другие).

В БНБ-Банке можно снимать наличные в кассе с текущего счета, открытого в банке без комиссии, но с паспортом. Для этого нужно сформировать в приложении QR-код (выбрать текущий счет — «Наличные» — «снять» или «внести» — ввести сумму) и обратиться в кассу любого отделения банка.

В остальных банках можно снять наличные с карты без использования «пластика» в отделениях с паспортом, кроме БПС-Сбербанка (только при утере или хищении). В некоторых случаях за операцию будет взиматься комиссия и иногда она составляет 11 рублей.

Название банка Описание услуги Комиссия Беларусбанк Перевод для получения наличных по коду - «Хуткi». Для получения кода нужно войти в мобильный или интернет-банкинг, выбрать услугу «Перевод средств» — «Наличные по коду» / «Перевод для получения наличных по коду „Хуткi“». Ввести желаемую сумму и номер телефона получателя (вторая часть кода придет на этот номер). После этого в банкомате нужно выбрать услугу «Наличные по коду», ввести полный код (10 цифр) и подтвердить сумму перевода. Комиссия за перевод для получения наличных по коду — 1,5% от суммы. Она не взимается, если деньги снимаются с виртуальных карточек. Банк БелВЭБ В приложении банка нужно выбрать «Управление» — «Снятие по коду». Затем ввести сумму, которую хотите снять. Она должна быть кратна 5 руб. и при снятии совпадать с той, которая введена в приложении. Также нужно будет ввести срок действия карты. Часть кода будет отражена на экране, часть придет в смс-сообщении. Для снятия денег можно воспользоваться любым банкоматом, выбрать пункт меню «Операции без карточки» и ввести код и сумму. При снятии в банкоматах банка и партнеров комиссия не взимается: Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ-Банк, РРБ-Банк, Идея Банк. Белинвестбанк Приложение «Оплати» создано для перевода денег и бесконтактной оплаты. Также с его помощью можно снять деньги по QR-коду. Для этого нужно нажать в банкомате «Снятие наличных по QR--коду», затем на экране появится код, который нужно отсканировать через приложение. Потом в приложении вводите необходимую сумму, и банкомат выдаст деньги. Без комиссии

Название банка Описание услуги, комиссия Беларусбанк Перевод для получения наличных по коду называется «Хуткi». Для получения кода нужно войти в мобильный или интернет-банкинг, выбрать услугу «Перевод средств» — «Наличные по коду"/"Перевод для получения наличных по коду „Хуткi“». Ввести желаемую сумму и номер телефона получателя (вторая часть кода придет на этот номер). После этого в банкомате нужно выбрать услугу «Наличные по коду», ввести полный код (10 цифр) и подтвердить сумму перевода. Комиссия за перевод для получения наличных по коду — 1,5% от суммы. Она не взимается, если деньги снимаются с виртуальных карточек. Банк БелВЭБ В приложении банка нужно выбрать «Управление» — «Снятие по коду». Затем ввести сумму, которую хотите снять. Она должна быть кратна 5 руб. и при снятии совпадать с той, которая введена в приложении. Также нужно будет ввести срок действия карты. Часть кода будет отражена на экране, часть придет в смс-сообщении. Для снятия денег можно воспользоваться любым банкоматом, выбрать пункт меню «Операции без карточки» и ввести код и сумму. При снятии в банкоматах банка и партнеров комиссия не взимается: Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ-Банк, РРБ-Банк, Идея Банк. Белинвестбанк Приложение «Оплати» создано для перевода денег и бесконтактной оплаты. Также с его помощью можно снять деньги по qr-коду. Для этого нужно нажать в банкомате «Снятие наличных по qr-коду», затем на экране появится код, который нужно отсканировать через приложение. Потом в приложении вводите необходимую сумму, и банкомат выдаст деньги. Без комиссии.