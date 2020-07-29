Шахматная школа в поселке Зеленый Бор всегда была на высоком уровне. Наши земляки: Антон Ксеневич, Лев Логашкин, Михаил Мороз неоднократно с успехом выступали на районных и областных соревнованиях по шахматам. Вот и нынче, в канун Международного дня шахмат Зеленоборский сельский Дом культуры собрал любителей шахмат и шашек на традиционный турнир «Черные и белые». В возрастной категории до 14 лет удивительное мастерство в игре в шахматы показала приехавшая в поселок на лето из Санкт-Петербурга 6-летняя Эвелина Зайцева. Победителем в этой возрастной группе стал Андрей Глушинский. В категории «14+» не было конкурентов у Михаила Мороза. А вот среди шашистов развернулась нешуточная борьба. Высокий класс игры показали Сергей Зубков и Григорий Черняк. Компания «Онега» позаботилась о вкусных подарках для участников турнира, а победители были награждены грамотами.

В.В. ГУСЕВ, заведующий Зеленоборским СДК.

На снимке: участники турнира.

Фото из архива Зеленоборского СДК.