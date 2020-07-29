Героев огненного фронта, умеющих покорить стихию, создать заслон разрушительной силе огня, надежду и опору нашего спокойствия и благополучия – пожарных спасателей на минувшей неделе чествовали в городском Доме культуры. Здесь состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной службы. На празднике собрались работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Смолевичского района, ветераны службы, а также их близкие.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский, председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева, руководители силовых структур Смолевиччины и представители организаций и предприятий города и района.

Смолевичский отдел по чрезвычайны ситуациям — это современная, мощная, отлаженная система оперативного реагирования, которая постоянно находится в режиме боевой готовности и на высоком уровне решает задачи по предупреждению и ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, это основа стабильности и гарант безопасности на территории района.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковник внутренней службы Николай Наумик:

— Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, ветераны. Особенные слова благодарности адресую ветеранам отдела, ведь именно вы стояли у истоков его становления. Коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем здоровья, счастья, удачи, успехов в жизни, службе и начинаниях.

Андрей Ратомский поздравил спасателей с праздником, поблагодарив их за труд во имя безопасности жителей Смолевиччины.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, значительный вклад в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в связи с празднованием Дня пожарной службы Беларуси Почетную грамоту райисполкома Андрей Ратомский вручил Николаю Наумику, Благодарность председателя была объявлена начальнику службы материально-технического обеспечения и обслуживания Смолевичского РОЧС Вадиму Мядельцу и командиру отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Смолевичи Дмитрию Сергуну.

— Вы сильные, мужественные, отважные люди, которые первыми приходят на помощь тем, кто попадает в беду. И сегодня от имени депутатского корпуса района и от себя лично я поздравляю вас с профессиональным праздником, — обратилась к спасателям Марина Клюева. — Мы отдаем дань уважения делу, которому вы служите и искренне восхищаемся вашим профессионализмом. Я желаю вам успехов в работе, взаимовыручки, хороших товарищей рядом, мира и добра в ваших душах и семьях. Помните, что вас ждут дома и возвращайтесь домой живыми и здоровыми.

Благодарности председателя Смолевичского районного Совета депутатов были объявлены начальнику караула пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Смолевичи Андрею Хмелевскому и командиру отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 г. Смолевичи Никите Харловскому.

Сегодня МЧС Беларуси — это мощная оперативная служба, обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебные базы. Пожарные Смолевичского РОЧС — профессионалы, с чувством высокого долга и ответственности, умением грамотно действовать в непростых ситуациях.

За успешное выполнение сложных заданий, безукоризненное исполнение служебного долга в праздничный день многим из пожарных спасателей были присвоены очередные специальные звания и вручены грамоты МЧС.

Тесная взаимосвязь районного отдела по чрезвычайным ситуациям с организациями, учреждениями и предприятиями города и района подтверждается тем, что в праздничный день многие руководители передали свои поздравления с профессиональным праздником.

Затем слово взял Николай Наумик:

— Дорогие друзья, все эти годы я был рад руководить нашим райотделом. Эта неделя, завершающая в моей карьере — я ухожу на заслуженный отдых. Очень рад, что у меня был такой замечательный коллектив, с которыми мы работали, открыли новое подразделение в Китайско-Белорусском индустриальном парке. Может, я кого-то и обижал, но во всей рабочей суете было много хороших дней. Я хочу поблагодарить вас, что вы были у меня образцовыми подчиненные. С праздником, и всего вам самого хорошего.

Зал стоя аплодировал Николаю Николаевичу, коллеги благодарили его за годы службы в системе МЧС, за опыт, профессионализм, готовность всегда прийти на помощь в трудную минуту.

Приятным сюрпризом для спасателей стал праздничный концерт, в котором приняли участие талантливые исполнители Смолевиччины.

Лидия СУДНИКОВИЧ.