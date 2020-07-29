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Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны

29.07.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Беспорядки в городах США являются нападением на правительство страны. Об этом заявил министр юстиции – генеральный прокурор этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны

По мнению Уильяма Барра, показательная ситуация в Портленде. Протестующие использовали электрошокеры, кувалды, пилы, ножи, винтовки и взрывные устройства. И это нельзя назвать протестом.

Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны

Ответ правоохранителей в подобных случаях самый жёсткий. Так, против демонстрантов, которые нанесли граффити на стены федерального суда, полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, беспорядки стали массовыми во многих американских городах с конца мая. Причина тому – смерть афроамериканца в Миннеаполисе. Чтобы навести порядок в некоторых штатах, власти задействовали Нацгвардию и ввели комендантский час в 40 городах. 

Люди в материале: Уильям Барр

 
 
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Новости США. Беспорядки в городах США являются нападением на правительство страны. Об этом заявил министр юстиции – генеральный прокурор этой страны, сообщили в...
 
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