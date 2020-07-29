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На Скрипникова Renault после столкновения с Ford вылетел на тротуар и сбил пешехода

29.07.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила пешехода после столкновения с другим автомобилем, сообщили в ГАИ Минска.

Авария произошла 29 июля, около 08.00, на улице Скрипникова. Предварительно установлено, что 57-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Сухаревской. На пересечении с улицей Мазурова, поворачивая налево, он столкнулся с Renault, который ехал в прямом встречном направлении. От удара последний выбросило за пределы дороги, где он сбил стоящего на тротуаре мужчину.


В результате ДТП 64-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу
 
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