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На Скрипникова Renault после столкновения с Ford вылетел на тротуар и сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила пешехода после столкновения с другим автомобилем,
Авария произошла 29 июля, около 08.00, на улице Скрипникова. Предварительно установлено, что 57-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Сухаревской. На пересечении с улицей Мазурова, поворачивая налево, он столкнулся с Renault, который ехал в прямом встречном направлении. От удара последний выбросило за пределы дороги, где он сбил стоящего на тротуаре мужчину.
В результате ДТП 64-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу
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