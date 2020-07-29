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Ученые «разбудили» микробов, пролежавших на дне океана в течение 100 миллионов лет

29.07.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые «разбудили» микробов, пролежавших на дне океана в течение 100 миллионов лет. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Nature Communications.


Изображение: JAMSTEC

Группа ученых из Японии и Америки успешно вернула к жизни крошечных микробов, пролежавших в состоянии покоя в, казалось бы, безжизненной зоне океанического дна на протяжении более 100 миллионов лет.

«Мы хотели знать, как долго микробы смогут поддерживать свою жизнь в условиях почти полного отсутствия пищи», — пояснил микробиолог Юки Мороно (Yuki Morono) из Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр (JAMSTEC).

И исследователи нашли ответ: они смогли возродить и побудить к размножению микробов, которые оказались заключены в донные отложения, осажденные 100 миллионов лет назад. Для этого потребовалась лишь правильная пища и небольшое количество добавленного кислорода.

Это впечатляет, так как на морском дне огромное давление, нехватка кислорода и скудные запасы питательных веществ.

Почва, в которую попали микробы, была взята во время экспедиции 2010 года — это глина, что находилась в трещинах вулканических пород, слагающих дно Южно-Тихоокеанского круговорота. Тогда японские ученые извлекла образцы (керны), простирающиеся на 75 метров ниже морского дна.

На борту корабля были взяты пробы из осадочных кернов, чтобы понять, сохранили ли микробы, испытывающие недостаток энергии, свой «метаболический потенциал» и могут ли они питаться и размножаться.

К фрагментам субстрата с микробами добавляли питательные вещества и кислород в небольшой концентрации. Даже в самых древних образцах осадков исследователи смогли восстановить до 99 процентов первоначального микробного сообщества.

Стоит отметить, что микробы могут выжить не только на морском дне, но и в экстремальных условиях Антарктиды, а также в самых сухих пустынях.

 
 
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Группа ученых из Японии и Америки успешно вернула к жизни крошечных микробов, пролежавших в состоянии покоя в, казалось бы, безжизненной зоне океанического дна на...
 
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