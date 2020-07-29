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Ученые «разбудили» микробов, пролежавших на дне океана в течение 100 миллионов лет
Источник материала: Tut.by
Ученые «разбудили» микробов, пролежавших на дне океана в течение 100 миллионов лет. Об этом
Группа ученых из Японии и Америки успешно вернула к жизни крошечных микробов, пролежавших в состоянии покоя в, казалось бы, безжизненной зоне океанического дна на протяжении более 100 миллионов лет.
«Мы хотели знать, как долго микробы смогут поддерживать свою жизнь в условиях почти полного отсутствия пищи», — пояснил микробиолог Юки Мороно (Yuki Morono) из Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр (JAMSTEC).
И исследователи нашли ответ: они смогли возродить и побудить к размножению микробов, которые оказались заключены в донные отложения, осажденные 100 миллионов лет назад. Для этого потребовалась лишь правильная пища и небольшое количество добавленного кислорода.
Это впечатляет, так как на морском дне огромное давление, нехватка кислорода и скудные запасы питательных веществ.
Почва, в которую попали микробы, была взята во время экспедиции 2010 года — это глина, что находилась в трещинах вулканических пород, слагающих дно
На борту корабля были взяты пробы из осадочных кернов, чтобы понять, сохранили ли микробы, испытывающие недостаток энергии, свой «метаболический потенциал» и могут ли они питаться и размножаться.
К фрагментам субстрата с микробами добавляли питательные вещества и кислород в небольшой концентрации. Даже в самых древних образцах осадков исследователи смогли восстановить до 99 процентов первоначального микробного сообщества.
Стоит отметить, что микробы могут выжить не только на морском дне, но и в экстремальных условиях Антарктиды, а также в самых сухих пустынях.
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Группа ученых из Японии и Америки успешно вернула к жизни крошечных микробов, пролежавших в состоянии покоя в, казалось бы, безжизненной зоне океанического дна на...
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