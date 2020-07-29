Газзаев: «ЦСКА при Гончаренко за 4 года никаких результатов не показал, кроме завоевания Суперкубка»

Источник материала: Tut.by

Обладатель Кубка УЕФА в качестве тренера, а также четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев критически оценил результаты ЦСКА во время работы в клубе Виктора Гончаренко.



Фото: ПФК ЦСКА

— ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать. Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что «красно-синим» необходимо усиление практически в каждой позиции — в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности. К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами — Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно, — приводит слова Газзаева «Спорт-Эксрпресс» .