Мужчина почувствовал зуд в ухе и пошел к врачу. Вот что оказалось внутри

Источник материала: Tut.by

Во Вьетнаме мужчина пожаловался врачу на зуд в ухе, который появился после ночной поездки на скутере без шлема. Врач использовал эндоскоп, чтобы заглянуть внутрь, и сразу же обнаружил причину зуда, которая оказалась очень неожиданной. Посмотрите, что оказалось внутри!