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Мужчина почувствовал зуд в ухе и пошел к врачу. Вот что оказалось внутри
Источник материала: Tut.by
Во Вьетнаме мужчина пожаловался врачу на зуд в ухе, который появился после ночной поездки на скутере без шлема. Врач использовал эндоскоп, чтобы заглянуть внутрь, и сразу же обнаружил причину зуда, которая оказалась очень неожиданной. Посмотрите, что оказалось внутри!
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Причина зуда оказалась очень неожиданной.
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