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Власти США ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда

29.07.2020 12:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти США ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда

Американские власти ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда. Основное условие – более активное участие местных правоохранительных органов в разгоне протестующих. 

Протесты и беспорядки не прекращаются в Портленде более 50 дней. В город были направлены сотрудники федеральных ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. Задержаны несколько десятков человек. 

Массовые акции начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца в Миннеаполисе. 

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Американские власти ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда. Основное условие – более активное участие местных правоохранительных органов...
 
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