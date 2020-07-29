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Власти США ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда
Источник материала: ОНТ
Американские власти ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда. Основное условие – более активное участие местных правоохранительных органов в разгоне протестующих.
Протесты и беспорядки не прекращаются в Портленде более 50 дней. В город были направлены сотрудники федеральных ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. Задержаны несколько десятков человек.
Массовые акции начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца в Миннеаполисе.
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Американские власти ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда. Основное условие – более активное участие местных правоохранительных органов...
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