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Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму

29.07.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. На торгах в Лондоне за рекордную сумму продали автопортрет Рембрандта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму

За право владеть полотном боролись 6 клиентов аукционного дома. Итоговая стоимость составила 14,5 миллионов фунтов стерлингов.

Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму

Эта картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой.

Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму

Также с молотка ушёл триптих популярного уличного художника Бэнкси. За три картины, написанные маслом и посвящённые европейскому миграционному кризису, выручили более 2 миллионов фунтов стерлингов. 

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Новости мира. На торгах в Лондоне за рекордную сумму продали автопортрет Рембрандта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  За право владеть полотном...
 
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