|
Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму
Источник материала: СТВ
Новости мира. На торгах в Лондоне за рекордную сумму продали автопортрет Рембрандта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За право владеть полотном боролись 6 клиентов аукционного дома. Итоговая стоимость составила 14,5 миллионов фунтов стерлингов.
Эта картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой.
Также с молотка ушёл триптих популярного уличного художника Бэнкси. За три картины, написанные маслом и посвящённые европейскому миграционному кризису, выручили более 2 миллионов фунтов стерлингов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. На торгах в Лондоне за рекордную сумму продали автопортрет Рембрандта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право владеть полотном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)