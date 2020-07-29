ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наблюдатели миссии СНГ проверяют готовность к выборам в Беларуси

29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До президентских выборов в Беларуси остается меньше двух недель. Сейчас – период агитации. Главу государства выберут 9 августа. К работе в регионах приступили долгосрочные наблюдатели от миссии СНГ. Они изучают готовность участков для голосования, будут следить за ситуацией в основной день выборов, передает телеканал «МИР 24».

«Мы сейчас ждем еще подтверждение от государств, которые будут представлять своих наблюдателей. За два-три дня до выборов приедет основная группа наблюдателей. На данный момент идет формирование миссии наблюдателей», – рассказал представитель миссии наблюдателей от СНГ Болот Саипов.

По последним данным, Центризбирком Беларуси аккредитовал 34 наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ и столько же от Исполнительного комитета Содружества. Западные наблюдатели на выборы не приедут. Что касается национальных, то их количество из-за эпидемиологической обстановки на каждом участке сокращено до пяти.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦИК Беларуси аккредитовал 34 наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ и столько же от Исполнительного комитета Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
В пригороде Парижа проводят расселение лагеря мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика