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Наблюдатели миссии СНГ проверяют готовность к выборам в Беларуси
29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До президентских выборов в Беларуси остается меньше двух недель. Сейчас – период агитации. Главу государства выберут 9 августа. К работе в регионах приступили долгосрочные наблюдатели от миссии СНГ. Они изучают готовность участков для голосования, будут следить за ситуацией в основной день выборов, передает телеканал «МИР 24».
По последним данным, Центризбирком Беларуси аккредитовал 34 наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ и столько же от Исполнительного комитета Содружества. Западные наблюдатели на выборы не приедут. Что касается национальных, то их количество из-за эпидемиологической обстановки на каждом участке сокращено до пяти.
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ЦИК Беларуси аккредитовал 34 наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ и столько же от Исполнительного комитета Содружества.
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