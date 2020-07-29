Наблюдатели миссии СНГ проверяют готовность к выборам в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До президентских выборов в Беларуси остается меньше двух недель. Сейчас – период агитации. Главу государства выберут 9 августа. К работе в регионах приступили долгосрочные наблюдатели от миссии СНГ. Они изучают готовность участков для голосования, будут следить за ситуацией в основной день выборов, передает телеканал «МИР 24».

«Мы сейчас ждем еще подтверждение от государств, которые будут представлять своих наблюдателей. За два-три дня до выборов приедет основная группа наблюдателей. На данный момент идет формирование миссии наблюдателей», – рассказал представитель миссии наблюдателей от СНГ Болот Саипов.

По последним данным, Центризбирком Беларуси аккредитовал 34 наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ и столько же от Исполнительного комитета Содружества. Западные наблюдатели на выборы не приедут. Что касается национальных, то их количество из-за эпидемиологической обстановки на каждом участке сокращено до пяти.