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Банк ВТБ ищет стартапы для корпоративного акселератора

29.07.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ ищет стартапы для корпоративного акселератора

Акселератор ВТБ является площадкой для сотрудничества технологических стартапов с бизнес подразделениями банка, которые выбирают интересные для них решения для запуска пилотных проектов. Специалисты ВТБ тестируют инновационные технологии и оценивают их зрелость, потенциальный бизнес-эффект и возможности интеграции в банковскую инфраструктуру.

Результатами двух предыдущих наборов акселератора стали более 30 пилотных проектов. По итогам первых завершенных пилотов уже порядка 10 решений запущены или готовятся к запуску в бизнес-среду.

 
 
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Банк ВТБ (ПАО) за две недели получил более 100 заявок от технологических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с российским Фондом развития...
 
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