Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ ищет стартапы для корпоративного акселератора

Акселератор ВТБ является площадкой для сотрудничества технологических стартапов с бизнес подразделениями банка, которые выбирают интересные для них решения для запуска пилотных проектов. Специалисты ВТБ тестируют инновационные технологии и оценивают их зрелость, потенциальный бизнес-эффект и возможности интеграции в банковскую инфраструктуру.



Результатами двух предыдущих наборов акселератора стали более 30 пилотных проектов. По итогам первых завершенных пилотов уже порядка 10 решений запущены или готовятся к запуску в бизнес-среду.