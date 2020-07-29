7 базовых вещей, которые из списка «мастхэв» перекочевали в «снимите это немедленно». Проверяйте шкаф

Источник материала: Tut.by

Мода — коварная штука. Сначала по всем фэшн-изданиям и блогам кочуют списки «вещей, которые должны быть в вашем гардеробе и никогда не перестанут быть актуальными», а потом эти же вещи бракуют дизайнеры и стилисты. Так что, мы не призываем вас ни приобретать новое, ни выбрасывать любимое — просто делимся новостями с модного фронта, а вы уж решайте сами, как к ним относиться.

Скинни

Дизайнеры окончательно забраковали нашу любимую модель: узкие брюки (не тольки скинни, «сигареты» тоже) больше не актуальны. Остромодными остаются «бананы» и «мамины джинсы» — модель свободного кроя с не обработанным краем (напоминаем, что в этих случаях топы и блузки лучше заправлять).