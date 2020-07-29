Стали известны номинанты на премию «Emmy-2020»

Источник материала: Ежедневник

Американская телевизионная академия огласила список претендентов на премию «Эмми». Церемония вручения наград состоится 20 сентября.

Фантастический боевик "Хранители" (Watchmen, 2019) режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса выдвинут на награды в общей сложности в 26 номинациях, комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) режиссера Эми шерман-Палладино и Дэниела Палладино - в 20 номинациях и сериал "Озарк" (Ozark) режиссера Джейсона Бейтмена - в 18, передает ТАСС.

На награды в номинации "Лучшая драматическая актриса" претендуют:

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу, The Morning Show),

Оливия Колман ("Корона", The Crown),

Джоди Комер ("Убивая Еву", Killing Eve),

Лора Линни ("Озарк"),

Сандра О ("Убивая Еву")

Зендея ("Эйфория", Euphoria).

На награду в категории "Лучшая комедийная актриса" номинированы:

Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня", Dead to Me),

Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"),

Линда Карделлини ("Мертв для меня"),

Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик", Schitt's Creek),

Исса Рэй ("Белая ворона", Insecure)

Трэси Эллис Росс ("Черная комедия", Black-ish).

На награду в номинации "Лучший комедийный актер" претендуют:

Энтони Андерсон ("Черная комедия")

Дон Чидл ("Черный понедельник", Black Monday)

Тед Дэнсон ("В лучшем мире", The Good Place)

Майкл Дуглас ("Метод Комински", The Kominsky Method)

Юджин Леви ("Шиттс Крик")

Рами Юсеф ("Рами", Ramy).

В номинации "Лучший драматический актер" выдвинуты:

Джейсон Бейтман ("Озарк"),

Стерлинг Браун ("Это мы", This is Us),

Билли Портер ("Поза", Pose),

Джереми Стронг и Брайан Кокс (оба - "Наследники", Succession)

Стив Карелл ("Утреннее шоу").