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Стали известны номинанты на премию «Emmy-2020»
29.07.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Американская телевизионная академия огласила список претендентов на премию «Эмми». Церемония вручения наград состоится 20 сентября.
Фантастический боевик "Хранители" (Watchmen, 2019) режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса выдвинут на награды в общей сложности в 26 номинациях, комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) режиссера Эми шерман-Палладино и Дэниела Палладино - в 20 номинациях и сериал "Озарк" (Ozark) режиссера Джейсона Бейтмена - в 18, передает
На награды в номинации "Лучшая драматическая актриса" претендуют:
На награду в категории "Лучшая комедийная актриса" номинированы:
На награду в номинации "Лучший комедийный актер" претендуют:
В номинации "Лучший драматический актер" выдвинуты:
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Американская телевизионная академия огласила список претендентов на премию «Эмми». Церемония вручения наград состоится 20 сентября.
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