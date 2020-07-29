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Стали известны номинанты на премию «Emmy-2020»

29.07.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Американская телевизионная академия огласила список претендентов на премию «Эмми». Церемония вручения наград состоится 20 сентября.

Фантастический боевик "Хранители" (Watchmen, 2019) режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса выдвинут на награды в общей сложности в 26 номинациях, комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel) режиссера Эми шерман-Палладино и Дэниела Палладино - в 20 номинациях и сериал "Озарк" (Ozark) режиссера Джейсона Бейтмена - в 18, передает ТАСС.

На награды в номинации "Лучшая драматическая актриса" претендуют:

  • Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу, The Morning Show),
  • Оливия Колман ("Корона", The Crown),
  • Джоди Комер ("Убивая Еву", Killing Eve),
  • Лора Линни ("Озарк"),
  • Сандра О ("Убивая Еву")
  • Зендея ("Эйфория", Euphoria).

На награду в категории "Лучшая комедийная актриса" номинированы:

  • Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня", Dead to Me),
  • Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"),
  • Линда Карделлини ("Мертв для меня"),
  • Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик", Schitt's Creek),
  • Исса Рэй ("Белая ворона", Insecure)
  • Трэси Эллис Росс ("Черная комедия", Black-ish).

На награду в номинации "Лучший комедийный актер" претендуют:

  • Энтони Андерсон ("Черная комедия")
  • Дон Чидл ("Черный понедельник", Black Monday)
  • Тед Дэнсон ("В лучшем мире", The Good Place)
  • Майкл Дуглас ("Метод Комински", The Kominsky Method)
  • Юджин Леви ("Шиттс Крик")
  • Рами Юсеф ("Рами", Ramy).

В номинации "Лучший драматический актер" выдвинуты:

  • Джейсон Бейтман ("Озарк"),
  • Стерлинг Браун ("Это мы", This is Us),
  • Билли Портер ("Поза", Pose),
  • Джереми Стронг и Брайан Кокс (оба - "Наследники", Succession)
  • Стив Карелл ("Утреннее шоу").

 
 
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Американская телевизионная академия огласила список претендентов на премию «Эмми». Церемония вручения наград состоится 20 сентября.
 
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