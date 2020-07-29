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Любецкая: «Чтобы трансформировать Конституцию нужно, во-первых, полномочия, во-вторых время и соблюдение всех процедур»

29.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

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Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Давайте поговорим о том образе будущего, который начал вырисовываться  в последние дни в программных документах кандидатов. У меня такой вопрос: насколько реальны вот те обещания, которые содержатся в этих программах, и какова юридическая состоятельность этих программ?

Любецкая: «Чтобы трансформировать Конституцию нужно, во-первых, полномочия, во-вторых время и соблюдение всех процедур»

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если точечно обратить внимание, то, конечно, вызывает определённое сомнение степень реальности и, вообще, соотнесение с реальностью отдельных посылов. Если коснуться даже изначального момента о том, что появление нового руководителя, как презюмируется в одной из программ, в принципе, во всех программах, повлечёт изменения и в государственном устройстве, и в работе всех ветвей власти. В частности, и того же парламента, который будет работать – презюмируется на какой-то период, как технический орган, который должен принимать решение об отставке тут же Президента, который будет назначать новые выборы. И это всё будет в течение, условно говоря, полугода – у меня возникает только вопрос юридический и даже технический. Поскольку у нас прописаны на сегодняшний день процедуры условно, если, в общем, сказать, в Конституции. Конституция действует. Для того чтобы трансформировать Конституцию нужно: а) во-первых, полномочия; б) во-вторых нужно время и соблюдение всех процедур. Нельзя…

Игорь Марзалюк:
И необходим референдум для этого.

Светлана Любецкая:
И референдум. То есть, как на сегодняшний день, если взять даже ту же статью 70-ю Конституции – сегодня действующую, то в ней чётко прописано и установлено – это действующая Конституция до референдума о том, что новые выборы назначаются и проводятся за счёт государства в пределах выделенных бюджетных средств.

Бюджет будет сформирован осенью. Никаких на сегодняшний день посылов для того, чтобы дополнительные денежные средства на внеочередные или какие-то дополнительные избирательные мероприятия… Каким образом они будут предусмотрены? Эти мероприятия проводятся за счёт государства. И никаких частных средств!

Государство сегодня озабочено другими проблемами. У нас вопросы медицинского обеспечения, вопросы образования, вопросы инвестиционного развития. То есть более глобальные задачи человеческие, которые нужно решать. Их люди ждут.

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?  

– будущее страны через призму предвыборных программ   

– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям? 

– как белорусам не ошибиться с выбором?  

Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
 
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