Новый детский сад открыли в Колодищах: игровые площадки, тренажеры, компьютерная комната и центр юного инженера

Источник материала: ОНТ

В Колодищах под Минском сегодня открыли новый детский сад. С игровыми и площадками, тренажерами, компьютерной комнатой и даже собственным центром юного инженера.

Ставка здесь не только на заботу о малышах, что само собой разумеется, но и интеллектуальное развитие.

Ирина Эдуардовна в сентябре поведет внука и внучку в сад. Детям повезло – они пойдут в новый детский сад в Колодищах. А пробные уроки безопасности – уже сегодня. На территории есть специальные обучающие зоны.

Ирина Холодинская: «Сад шикарный, красивый, новый, современный. Площадки оборудованы по последнему слову техники и спортивные тренажеры, и футбольное поле. Долгожданное событие. Это большой подарок для всех мам в поселке Колодищи».

Алла Новикова: «Очень долго ждали открытия, смотрели за строительством. Нам очень нравится всё, как здесь организовано. Площадки обалденные. Ребенок даже заходил в процессе строительства сюда, всё хотел посмотреть. Мы очень довольны».

Любовью малышей здесь не только окружат. Решили – надо прививать любовь к науке с пеленок. Это самая большая гордость - собственный ресурсный центр юного инженера.

Мария Голобурда, воспитатель ГУО «Колодищанский детский сад №3»: «Современным модным трендом является ориентация на будущую перспективную модную профессию с раннего возраста. А наиболее перспективные профессии на данный момент — это программирование, робототехника и всё начинается в дошкольном возрасте».

Вместе с теорией, не забыли о прикладных науках. Пошли здесь и еще на один эксперимент - открыли центр исследовательской деятельности.

Татьяна Комяк, заведующая ГУО «Колодищанский детский сад №3»: «Если это природный материал сыпучий - горошек, рис, можно посмотреть, изучить, что будет, если он намокнет, поднимется он в этой колбочке или нет. В микроскопчик можно посмотреть на рисинку. Насекомые».

В Колодищах сейчас живет почти 20 тыс.человек, все больше молодых семей с детьми, а дошкольных учреждений только два. Было. 1 сентября на занятия придут 230 малышей. Нехватка мест в детских садах и школах - проблема, которую хотят окончательно решить уже через три года.

Татьяна Апранич, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета: «Минская область — это масштабная стройка, ведётся строительство объектов образования в Минском районе, Червенском, Несвижском, Смолевическом, Воложинском. Каждый месяц мы будем открывать учреждения образования дошкольного типа. Для нас это большой знак и большое событие».

Три этажа, 12 групп, физкультурные залы, компьютерная комната - всё это новый детский сад в Колодищах. И кажется, с его появлением решится еще одна извечная проблема: родители все реже будут слышать капризное «не хочу в сад» по утрам.

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