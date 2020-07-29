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Новый детский сад открыли в Колодищах: игровые площадки, тренажеры, компьютерная комната и центр юного инженера
Источник материала: ОНТ
В Колодищах под Минском сегодня открыли новый детский сад. С игровыми и площадками, тренажерами, компьютерной комнатой и даже собственным центром юного инженера.
Ставка здесь не только на заботу о малышах, что само собой разумеется, но и интеллектуальное развитие.
Ирина Эдуардовна в сентябре поведет внука и внучку в сад. Детям повезло – они пойдут в новый детский сад в Колодищах. А пробные уроки безопасности – уже сегодня. На территории есть специальные обучающие зоны.
Любовью малышей здесь не только окружат. Решили – надо прививать любовь к науке с пеленок. Это самая большая гордость - собственный ресурсный центр юного инженера.
Вместе с теорией, не забыли о прикладных науках. Пошли здесь и еще на один эксперимент - открыли центр исследовательской деятельности.
В Колодищах сейчас живет почти 20 тыс.человек, все больше молодых семей с детьми, а дошкольных учреждений только два. Было. 1 сентября на занятия придут 230 малышей. Нехватка мест в детских садах и школах - проблема, которую хотят окончательно решить уже через три года.
Три этажа, 12 групп, физкультурные залы, компьютерная комната - всё это новый детский сад в Колодищах. И кажется, с его появлением решится еще одна извечная проблема: родители все реже будут слышать капризное «не хочу в сад» по утрам.
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Новый детский сад открыли в Колодищах: игровые площадки, тренажеры, компьютерная комната и центр юного инженера
В Колодищах под Минском сегодня открыли новый детский сад. С игровыми и площадками, тренажерами, компьютерной комнатой и даже собственным центром юного инженера....
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