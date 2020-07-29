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Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными

29.07.2020 23:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Иммунитет от инфодемии. Как не попасть в IT-сети и уберечь детей от негативной информации в интернете? «В сетях социальных сетей» – тема, которая 29 июля была в центре внимания Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, в формате дискуссии представительницы прекрасного пола совместно со специалистами разных сфер обсуждают топовые вопросы.

Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными

Современные медиа-площадки позволяют обмениваться мнениями – и это позитив. Но, к сожалению, все чаще это поле коммуникации используют как инструмент политтехнологи. И далеко не с целью общения, и далеко не во благо, а с целью продвижения деструктивных идей.

Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:
К большому сожалению, мы наблюдаем вот такой негативный вброс через социальные сети в общественное мнение и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем сегодня быть безучастными к тому, чтобы не реагировать на складывающиеся обстоятельства. Поэтому как парламентарии мы, конечно, видим необходимость дальнейшего совершенствования законодательства. Это не значит, что нужно запрещать, но должно быть четкое понимание, что есть границы дозволенного.

Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными

Сегодня главное – не попасть на крючок фейков и вбросов и на их провокации. Как сообщили представители МВД, в правоохранительные органы уже обратились ряд пострадавших от грубых высказываний в мессенджерах. Есть административные и даже уголовные дела.

Люди в материале: Лилия Ананич

 
 
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Новости Беларуси. Иммунитет от инфодемии. Как не попасть в IT-сети и уберечь детей от негативной информации в интернете? «В сетях социальных сетей» – тема, которая 29...
 
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