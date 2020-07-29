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Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Иммунитет от инфодемии. Как не попасть в IT-сети и уберечь детей от негативной информации в интернете? «В сетях социальных сетей» – тема, которая 29 июля была в центре внимания Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные медиа-площадки позволяют обмениваться мнениями – и это позитив. Но, к сожалению, все чаще это поле коммуникации используют как инструмент политтехнологи. И далеко не с целью общения, и далеко не во благо, а с целью продвижения деструктивных идей.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:
Сегодня главное – не попасть на крючок фейков и вбросов и на их провокации. Как сообщили представители МВД, в правоохранительные органы уже обратились ряд пострадавших от грубых высказываний в мессенджерах. Есть административные и даже уголовные дела.
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Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными
Новости Беларуси. Иммунитет от инфодемии. Как не попасть в IT-сети и уберечь детей от негативной информации в интернете? «В сетях социальных сетей» – тема, которая 29...
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