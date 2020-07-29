Беларусь усилит оперативное прикрытие границ с Россией

В связи с громким задержанием на территории Беларуси военных из российского ЧВК, власти приняли решение о введении ряда мер, призванных обеспечить безопасность граждан.

Об этом сообщил после встречи с президентом глава Совбеза Андрей Равков. Он отметил, что меры будут вводиться в соответствии с принятыми на экстренном совещании решениями.

Так, Госпогранкомитет усилит оперативное прикрытие восточных границ Беларуси. Будут усилены меры при проведении массовых мероприятий: контроль за допуском в места скопления людей, проверки людей и обеспечению безопасности.

«Будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», - отметил Равков.

Также белорусский МИД намерен пригласить для выяснения ситуации послов России и Украины.