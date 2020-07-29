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Беларусь усилит оперативное прикрытие границ с Россией

30.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В связи с громким задержанием на территории Беларуси военных из российского ЧВК, власти приняли решение о введении ряда мер, призванных обеспечить безопасность граждан.

Об этом сообщил после встречи с президентом глава Совбеза Андрей Равков. Он отметил, что меры будут вводиться в соответствии с принятыми на экстренном совещании решениями. 

Так, Госпогранкомитет усилит оперативное прикрытие восточных границ Беларуси. Будут усилены меры при проведении массовых мероприятий: контроль за допуском в места скопления людей, проверки людей и обеспечению безопасности.

«Будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», - отметил Равков. 

Также белорусский МИД намерен пригласить для выяснения ситуации послов России и Украины.

Напомним, что днем 29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера. Сообщается, что в отношении задержанных СК проводит проверку.

 
 
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В связи с громким задержанием на территории Беларуси военных из российского ЧВК, власти приняли решение о введении ряда мер, призванных обеспечить безопасность...
 
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