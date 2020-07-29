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Беларусь усилит оперативное прикрытие границ с Россией
Источник материала: БДГ
В связи с громким задержанием на территории Беларуси военных из российского ЧВК, власти приняли решение о введении ряда мер, призванных обеспечить безопасность граждан.
Об этом сообщил после встречи с президентом глава Совбеза Андрей Равков. Он отметил, что меры будут вводиться в соответствии с принятыми на
Так, Госпогранкомитет усилит оперативное прикрытие восточных границ Беларуси. Будут усилены меры при проведении массовых мероприятий: контроль за допуском в места скопления людей, проверки людей и обеспечению безопасности.
«Будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», - отметил Равков.
Также белорусский МИД
Напомним, что днем 29 июля появилась информация о
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В связи с громким задержанием на территории Беларуси военных из российского ЧВК, власти приняли решение о введении ряда мер, призванных обеспечить безопасность...
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