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Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту

29.07.2020 23:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 июля во Дворце Независимости обсудили подготовку к важнейшему общественно-политическому событию – предстоящему Посланию Президента белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту

Президент встретился с руководителями госорганов и должностных лиц, ответственных за организацию Послания.

Были обсуждены содержательные и организационные моменты. Всякий раз это анализ ситуации в экономической жизни страны, отношений с другими государствами, международной конъюнктуре. А также прогноз развития страны на ближайшую перспективу.

Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту

Напомним, Послание главы государства народу и парламенту состоится в начале следующей недели.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 29 июля во Дворце Независимости обсудили подготовку к важнейшему общественно-политическому событию – предстоящему Посланию Президента...
 
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