ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Павел Фельгенгауэр: Лукашенко дает сигнал Западу, что Россия хочет его свергнуть

30.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель российской "Новой газеты" прокомментировал "Свободе" задержание в Беларуси бойцов ЧВК Вагнера.



- Это очень странная история. Если это люди "Вагнера", то что они делали там без оружия? Вагнер и его люди были в 2014 году в Донбассе, потом они ездили на Ближний Восток, в Африку, воевать и охранять. Но это все же разные вещи. Если это какие-то активисты, тогда при чем здесь Вагнер? Или это люди, которых Вагнер сам нанимал. Но почему они были без оружия? И при чем тут вообще группа "Вагнера"?

- Фамилии части задержанных есть в базе «Миротворца».

- Если это ветераны Донбасса, возможно. А как они оказались в Беларуси? ЧВК "Вагнер" занимается немножко другими вещами. Да еще и задержали без оружия. Они без оружия не путешествуют. А если путешествуют, то им оружие выдают на месте. Это бойцы. Они занимаются боевыми действиями. А боевых действий пока в Беларуси, слава Богу, еще нет. Политические активисты занимаются немножко другими вещами.

- Зачем, по вашему мнению, такой скандал нужен власти в Беларуси?

- Если эту историю продвигает Лукашенко, то это явный сигнал Западу, что Россия хочет его свергнуть. Он постоянно играет в такую игру, то Россия против Запада, то Запад против России. Какое-то российское вмешательство возможно только тогда, когда там начнется дестабилизация. Она была и триггером в 2014 году. В Москве такие дестабилизации считают и поводом, и возможностью. Но пока там Вагнеру нечего делать.

Перевод Ex-press.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель российской "Новой газеты" прокомментировал "Свободе" задержание в Беларуси бойцов ЧВК Вагнера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика