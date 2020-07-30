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Дарья Домрачева испытала на себе превращение

30.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева примеряла лыжные ботинки, которые превратились в коньки. Об этом она сообщила в своем Instagram.
 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева примеряла лыжные ботинки, которые превратились в коньки. Об этом она сообщила в своем Instagram.
 
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