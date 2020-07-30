«Вы что, не понимаете, зачем мужчина девушку на кофе зовет?» Шендеровича обвинили в домогательствах

Источник материала: Tut.by

«А я как-то Шендеровича на ютубе смотрела, так вообще еле ноги унесла…» — шуточки из фейсбука.

А у нас тут громкое продолжение новой волны MeToo в России : сразу три девушки обвинили в сексуальных домогательствах журналиста, писателя, публициста Виктора Шендеровича. Основное обсуждение вертится вокруг истории Мари Троицкой, которая рассказала о том, как Шендерович во время своего концерта в Париже пригласил ее на ужин.

— Виктор захотел поужинать, без кофе, но с вином. Меня это смутило. При встрече же начались лапания, ненужные комплименты, хватания за руку. Он пытался гладить мои волосы, говорил, что я «как с картин Ренуара» и читал сонеты Бродского. К сожалению, я так воспитана: не могу встать и уйти. Было некомфортно, я пыталась отодвинуться подальше. Это уже не напоминало встречу с кумиром и интеллектуальный разговор!

Виктор заметно расстроился, когда узнал, что после нашей встречи у меня есть дела и я не поеду к нему в отель. Его как будто подменили. Извините, Виктор, но вы мне годитесь в дедушки, мне бы даже в голову не пришла возможность каких-либо отношений с вами. Даже представить противно. Вы себе льстите.

Далее девушка рассказала, как в конце встречи она спросила у писателя, есть ли возможность показать ему написанные ею книги. Он согласился и попросил написать ему через пару недель, что Мари и сделала. Оказалось, что он ничего не читал.

— После этого начались фразы про то, что на самом деле он просто хотел со мной секса, не более. А я не переспала с ним и всучила ему книги. Как обидно-то! Оказывается, в моем возрасте я слишком наивна, если не понимаю, зачем мужчины встречаются с женщинами.

И да, я по-прежнему считаю, что я умная, успешная, разносторонняя личность и интересный собеседник, которого можно пригласить просто на кофе и обсудить искусство и литературу. Идея о том, что я заслуживаю только совращения и лапания, меня унижает и шокирует. Хотя по-прежнему верю в существование достойных мужчин, которых интересует мой интеллект и жизненный опыт.

В изложении Виктора Шендеровича история выглядит несколько иначе. Во-первых, он говорит о том, что вовсе не звал Мари в отель. Во-вторых, настаивает на том, что «в книжку заглянул» и там все было «предсказуемо и вполне безнадежно». Напоследок публицист написал, что от такого «феминизма» нужно держаться подальше, а на встречи с женщинами, даже дружеские или по делу, сегодня надо ходить с адвокатом.

Да, безусловно, никакого насилия по отношению к женщине Виктор Шендерович не применял и вел себя с точки зрения большинства, воспитанного в патриархальной культуре, вполне нормально и в рамках дозволенного.

Сама Мари акцентирует внимание на том, что этот ее рассказ — не обвинение, а предостережение наивным девушкам о том, как известный человек использует свою популярность, чтобы совращать поклонниц.

Строго говоря, Виктора Анатольевича даже в харассменте не обвинить, потому что об отношении власть имущего и зависимого от него человека речь здесь не идет.

Куда более любопытна не сама история, а последующая переписка Мари и Виктора Шендеровича, где он пишет: «Вы не знали, зачем мужчины встречаются с девушками? сколько открытий в зрелом возрасте» и «Я вас не лапал, а всего лишь дал понять, что не против секса с вами».

Именно это вызвало новый всплеск негодования и дискуссию на тему «Как можно быть настолько наивной, чтобы не понимать, зачем мужчина приглашает девушку на кофе?».

А ведь и правда, можно ли представить себе ситуацию, в которой мужчине (да еще и уровня Виктора Шендеровича) может быть интересна беседа с девушкой без подтекста, без цели затащить ее в постель?

Среди прочего часто звучало мнение, что все эти «интеллектуальные беседы» с женщинами — просто вынужденный, промежуточный этап, который мужчины терпят лишь ради последующего секса.

И вот это вот русло обсуждения очень ярко иллюстрирует тот факт, что женщина никак не может быть равноправным человеком, представляющим какой-либо интерес, кроме сексуального. Это очередное и очень яркое подтверждение существующей сексуальной объективации. Как говорил один известный художник и аниматор в истории с книгой Антона Долина : «Присутствие женщины — это всегда неуместный сексуальный подтекст».

Но ведь мысль, которую транслирует как Виктор Шендерович, так и многие другие, его поддерживающие, что как интересный собеседник женщина никому не нужна, унизительна.

Притом унизительна она не только для женщин. Когда мы говорим вот это вот «а зачем еще мужчины зовут женщину на кофе», мы тем самым унижаем и мужчин. Приравниваем их к уровню неандертальцев, которые ни о чем, кроме секса, думать вообще не способны.

И это же опять о безусловном праве на секс. О том, что женщина должна оставаться вещью, уверенной в том, что если мужчина оплатил ужин, то она ему должна.

— А в чем была выгода Шендеровича? Оплатить ужин с вином да еще взамен погрузиться в жалкие литературные потуги барышни? — вопрошают комментирующие. Иначе говоря: время женщины и беседа с ней ничего не стоят. Если не было секса, мужчина в убытке.

Больше того: у нас все устроено так, что подобного рода истории должны восприниматься не как унижение и оскорбление, а исключительно в качестве комплимента. Это же так приятно, так должно льстить, что такой мужчина, как Шендерович, захотел с тобой секса!

Да внимание любого мужика должно быть как бальзам на душу, а тут сам Виктор Шендерович, в которого многие представительницы нашего поколения, например, были влюблены чуть ли не с детства. А она еще и носом крутит.

Отдельно стоит упомянуть и про знаменитый аргумент, которым всякий раз пользуются как сами любители «потрогать за коленку», так и их защитники — «девушка пиарится». Давно уже стало очевидным, что рассказывающие публично свои истории насилия и домогательств женщины не получают за это никаких плюшек! Более того, на них обрушивается настоящая травля и выливаются такие ушаты помоев, что искать в этих историях стремление к выгоде или пиару просто смешно.

В словах Виктора Шендеровича снова зазвучало понятие «новая этика». «Новая этика», которая не позволяет мужчине предложить близость женщине, но позволяет опубликовать частную переписку, мстить за недостаток внимания, пиариться на раскрученном имени и безнаказанно и тяжело клеветать, — эта этика никогда не будет моей".

Говоря о «новой этике» в негативном ключе, подразумевают некие новые правила, согласно которым мы и вовсе вскоре вымрем. Потому что перед тем как поцеловать женщину, например, следует спрашивать у нее разрешение. Новые правила, согласно которым мнение женщины тоже имеет значение…

А можно ли предлагать женщине близость? Да ради бога. Но при этом не стоит забывать о том, что она тоже человек. И она ничего вам не должна только на том лишь основании, что вы — мужчина, решивший пригласить ее на кофе.

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