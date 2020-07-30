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Парень открыл коробку орешков, пролежавшую полгода. То, что было внутри, его ужаснуло
Источник материала: Tut.by
Вам случалось надолго забывать о каких-нибудь продуктах, а потом обнаруживать их у себя дома? Если да, то вы знаете, что итог может быть очень неприятным. Похожая история приключилась с парнем из США: он больше полугода не трогал коробку с орешками, купленную на Рождество. В итоге он открыл ее, и лучше бы он этого не делал. Посмотрите, что произошло внутри коробки.
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