Парень открыл коробку орешков, пролежавшую полгода. То, что было внутри, его ужаснуло

Источник материала: Tut.by

Вам случалось надолго забывать о каких-нибудь продуктах, а потом обнаруживать их у себя дома? Если да, то вы знаете, что итог может быть очень неприятным. Похожая история приключилась с парнем из США: он больше полугода не трогал коробку с орешками, купленную на Рождество. В итоге он открыл ее, и лучше бы он этого не делал. Посмотрите, что произошло внутри коробки.