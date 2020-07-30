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Светлана Тихановская заявила, что не сотрудничает с Виталием Шкляровым

30.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская не знает политтехнолога Виталия Шклярова и её штаб с ним не сотрудничает.

 Об этом кандидатка в президенты заявила, отвечая на вопросы журналистов утром 30 июля по дороге в Центризбирком, пишет euroradio.fm


О задержании Шклярова стало известно вечером 29 июля. Сообщалось, что он консультировал администраторов соцсетей, объединенных под общим названием "Страна для жизни" Сергея Тихановского. Шкляров — уроженец Гомеля, ему 44 года. Он работал в избирательных штабах Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса, Ксении Собчак.
 
Теги: Гомель
 
 
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Светлана Тихановская не знает политтехнолога Виталия Шклярова и её штаб с ним не сотрудничает.
 
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