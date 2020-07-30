Почему отекают ноги? Врач объясняет, с чем это может быть связано

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Отеки ног — это припухлости мягких тканей нижних конечностей, которые происходят из-за увеличения количества и накопления внутритканевой жидкости. Почему они появляются и что поможет их уменьшить? На популярные вопросы отвечает врач-невролог Юлия Ерохова.



Юлия Ероховаврач-невролог первой категории медицинского центра «Кравира»

Почему тело может отекать?

— Причин, приводящих к появлению общих отеков, достаточно много. Это сердечная недостаточность (может сопровождаться одышкой, набуханием шейных вен, асцитом, гидротораксом), почечная недостаточность (гломерулонефрит, пиелонефрит: отеки образуются чаще на лице и в утреннее время, затем присоединяются и отеки ног), печеночная недостаточность (гепатит, цирроз, жировое перерождение печени), недостаточное поступление или ускоренное выведение белка из организма (голодание, злоупотребление алкоголем).

А из-за чего отекают ноги?

— Наиболее распространенные причины:

Варикозное расширение вен нижних конечностей, сопровождающееся несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока.

Венозные тромбозы поверхностных или глубоких вен нижних конечностей после оперативных вмешательств, при онкологических заболеваниях, после родов. В этом случае отек чаще односторонний, появляется внезапно, нарастает и в дальнейшем приобретает постоянный характер, сопровождается болью, покраснением конечности, требует экстренной консультации и лечения у сосудистого хирурга.

Лимфедема. Она возникает из-за застоя лимфы и нарушения ее оттока, вызванного стрептококковыми инфекциями, паразитарными, онкологическими заболеваниями, рожистым воспалением.

Последствия нарушения мозгового кровообращения могут провоцировать отек на стороне паретичной (парализованной) конечности за счет нарушения сократительной способности мышц и стойкого расширения периферических сосудов.

Травмы.

Аллергические реакции.

Также существует ряд заболеваний, приводящих к ложным отекам, — микседема, системная склеродермия, ожирение.

Почему ноги отекают к вечеру?

— На это могут влиять разные бытовые факторы: длительное пребывание в положении сидя с согнутыми или скрещенными ногами, сидение на очень мягких и невысоких стульях, пуфах, длительная ходьба, употребление в течение дня продуктов с повышенным содержанием соли, высокая температура воздуха, сдавление ноги узкой обувью или хождение в обуви на высоком каблуке. К этим факторам добавляется недостаточность венозных клапанов, лимфатических сосудов.



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Как отеки ног связаны с питьем воды?

— Сколько бы жидкости ни поступало в организм, она будет выводиться при отсутствии факторов, приводящих к ее задержке. Если она не выводится, то это может быть связано с чрезмерным употреблением соли или ее задержкой в организме, что способствует накоплению воды.

Действительно ли отеки ног чаще тревожат женщин?

— Соглашусь, что с проблемой отеков ног чаще сталкиваются женщины. При этом причиной может быть ношение не только модельной обуви, но и корсетных изделий, плотно затянутых в области талии (в некоторых компаниях такая одежда может быть рабочим дресс-кодом). Гормональные сдвиги, прием оральных контрацептивов, сдавление плодом нижней полой вены во время беременности, гестозы (в сочетании с артериальной гипертензией и наличием белка в моче) — это дополнительные факторы, которые характерны только для женщин.

Тем не менее, в образе жизни мужчин также немало причин для появления отеков: слишком интенсивные и бесконтрольные занятия определенными видами спорта, частые длительные перелеты, ношение обуви с абсолютно плоской подошвой, усугубляющей плоскостопие и, как следствие, провоцирующей отеки. Кроме того, мужчины более подвержены травматическим повреждениям.

Выбор обуви может как-то помочь человеку, у которого отекают ноги?

— Конечно. Чтобы избежать отечности, рекомендуется носить достаточно просторную обувь на среднем каблуке или менять туфли в течение дня.

Какие исследования проводят при отеках ног?

— Первым делом нужно выяснить причину отеков, особенно если они становятся хроническими, а для этого нужно обратиться к врачу (для начала к терапевту). Как правило, он назначит ряд исследований. Следует выполнить УЗИ вен нижних конечностей (при необходимости обратиться к флебологу), а также проконтролировать общий анализ крови, уровень гликемии, общий анализ мочи, развернутый биохимический анализ крови и УЗИ органов брюшной полости. Коагулограмма, показывающая активность свертывающей системы крови, отражает возможность тромбообразования в венах нижних конечностей. Электрокардиограмма и эхокардиография необходимы для исключения или подтверждения заболеваний сердца с последующей консультацией узких специалистов.

Что поможет уменьшить отеки ног?

— Необходимо выполнять ряд простых правил: придерживаться сбалансированного питания, богатого витаминами, микроэлементами и белками, не злоупотреблять солеными и копчеными блюдами, алкоголем, следить за массой тела, соблюдать режим труда и отдыха.

На рабочем месте рекомендуется иметь удобную сменную обувь, выполнять профилактическую гимнастику в перерывах и после работы. Можно делать простые упражнения, например, перекаты с носков на пятки, чаще менять положение тела, подниматься по лестнице после длительного стояния или сидения, практиковать велопрогулки, организовывать для стоп возвышенное положение (укладывать под ноги небольшую подушку или валик). Кроме того, важно дозировать физическую нагрузку при занятиях спортом, в жару употреблять достаточно жидкости, при необходимости носить компрессионное белье (подбирать его со специалистом), принимать контрастный душ, применять техники самомассажа, использовать венотонизирующие гели по назначению врача.

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