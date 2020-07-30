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Власти решили в августе досрочно выплатить пенсии. В Минтруда пояснили, почему это сделали
Источник материала: Tut.by
Власти приняли решение о досрочной выплате пенсий в августе. За выплатами, которые обычно по графику можно получить 10-го числа и позже, в следующем месяце можно будет обратиться раньше. В Минтруда
В ведомстве уточняют, что по закону пенсии выплачивают с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.
При этом в августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате раньше: с 3 августа на почте и через доставочные предприятия, а с 5 августа — через банки.
«В целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе будет осуществлена досрочно», говорится на сайте Минтруда.
В ведомстве уточняют, что «право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером, и если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок».
Уточним, что предыдущие месяцы в этом году подобные решения о досрочной выплате пенсий для создания "удобных условий" их получения не вводились. Досрочно выплачивают пенсии, как правило, в тех случаях, когда дни их получения приходятся на праздничные дни. Уточним, что с 10 августа и до конца месяца в Беларуси не запланированы государственные праздники, что могло бы стать причиной досрочной выплаты пенсий. С 4 августа в Беларуси начинается досрочное голосование на президентских выборах, а 9 августа - основной день голосования, но это не является причиной для переноса выплат пенсий.
Напомним, с 1 июля в Беларуси повысили трудовые пенсии, хотя
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Власти приняли решение о досрочной выплате пенсий в августе. За выплатами, которые обычно по графику можно получить 10-го числа и позже, в следующем месяце можно...
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