Власти решили в августе досрочно выплатить пенсии. В Минтруда пояснили, почему это сделали

Источник материала: Tut.by

Власти приняли решение о досрочной выплате пенсий в августе. За выплатами, которые обычно по графику можно получить 10-го числа и позже, в следующем месяце можно будет обратиться раньше. В Минтруда пояснили , что сделали это «для удобных условий получения пенсий — минимизации поездок, сокращения социальных контактов». Уточним, что в предыдущие месяцы в этом году подобные решения не вводились, в том числе в самый разгар пандемии. Досрочно выплачивают пенсии, как правило, в тех случаях, когда дни их получения приходятся на праздничные дни.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В ведомстве уточняют, что по закону пенсии выплачивают с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.

При этом в августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате раньше: с 3 августа на почте и через доставочные предприятия, а с 5 августа — через банки.

«В целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе будет осуществлена досрочно», говорится на сайте Минтруда.

В ведомстве уточняют, что «право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером, и если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок».

Уточним, что предыдущие месяцы в этом году подобные решения о досрочной выплате пенсий для создания "удобных условий" их получения не вводились. Досрочно выплачивают пенсии, как правило, в тех случаях, когда дни их получения приходятся на праздничные дни. Уточним, что с 10 августа и до конца месяца в Беларуси не запланированы государственные праздники, что могло бы стать причиной досрочной выплаты пенсий. С 4 августа в Беларуси начинается досрочное голосование на президентских выборах, а 9 августа - основной день голосования, но это не является причиной для переноса выплат пенсий.

Напомним, с 1 июля в Беларуси повысили трудовые пенсии, хотя планировали , по словам президента, это сделать в четвертом квартале года. «Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — отмечал Александр Лукашенко.