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Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске готовят к открытию четыре станции третьей линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая очередь строительства включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Зеленолужская ветка соединит северные и южные районы Минска с центром, пройдет под рекой Свислочь. По протяженности линия превысит 17 километров.
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Новости Беларуси. В Минске готовят к открытию четыре станции третьей линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 июля на Зеленолужской ветке...
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