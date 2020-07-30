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Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

30.07.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске готовят к открытию четыре станции третьей линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июля на Зеленолужской ветке успешно провели технический запуск поезда.  

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Первая очередь строительства включает четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Как прошёл технический запуск поезда на 3-й линии минского метро

Зеленолужская ветка соединит северные и южные районы Минска с центром, пройдет под рекой Свислочь. По протяженности линия превысит 17 километров.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске готовят к открытию четыре станции третьей линии метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 июля на Зеленолужской ветке...
 
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