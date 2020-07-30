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Кому принадлежал сгоревший автомобиль - безработной женщине или главе местного избиркома?
Источник материала: Партизан
Как сообщает гомельский сайт
Вскоре Телеграм-канал Nexta сообщил, что якобы настоящий хозяин машины — заместитель председателя местного исполкома по идеологии Константин Петровский.
«Сильным Новостям» эту информацию также подтвердили два независимых двух от друга источника. Но официального комментария на этот счет нет.
Известно, что Константин Петровский является председателем Светлогорской районной избирательной комиссии.
Одна из рассматриваемых версий причин возгорания — занос постороннего источника возгорания. То есть поджог.
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Как сообщает гомельский сайт «Сильные Новости», в среду ночью в Светлогорске загорелось Renault. По информации МЧС, автомобиль принадлежал 55-летней безработной...
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