Получить пенсию досрочно и с доставкой на дом можно будет в августе

Источник материала: ОНТ

Получить пенсии досрочно можно будет в августе. Минтруда пошло на такой шаг ради комфорта пенсионеров, чтобы минимизировать поездки в транспорте и тем самым сократить количество социальных контактов.

Вместо выплат, начиная с 10 августа (как это было обычно), получить пенсию можно уже с 3 числа по почте или с доставкой. В банках – с 5 числа. При этом за пенсионерами остается право выбора: получить деньги досрочно или в обычный срок.

Напомним, с 1 августа повышается и размер социальных пенсий. Связано это с изменениями бюджета прожиточного минимума.

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