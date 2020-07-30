|
Пикантные подробности: санаторий, где задержали "боевиков", принадлежит ФПБ, глава которой руководит предвыборным штабом Лукашенко
Источник материала: Партизан
Вполне вероятно, что громкое задержание «вагнеровцев», о котором нам рассказали власти накануне — постановка.
Пикантные подробности сего спектакля рассказывает телеграм-канал NEXTA
По данным канала, «спецоперация» проходила в санатории "Белорусочка"
И вот что по этому поводу пишет NEXTA:
- Санаторий находится недалеко от окончания проспекта Победителей. Ближе некуда к Дроздам и Дворцу независимости.
- Выбор санатория для места постановки продиктован крайне простым фактом.
Руководит здравницей лучший друг управделами президента Виктора Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Савицкий Святослав Фёдорович.
- И вишенка на торте — санаторий подведомственный и принадлежит... ФПБ. А глава ФПБ Михаил Орда, в свою очередь, возглавляет предвыборный штаб Лукашенко.
По чистой случайности Орда посещал санаторий за день до «спецоперации».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пикантные подробности: санаторий, где задержали "боевиков", принадлежит ФПБ, глава которой руководит предвыборным штабом Лукашенко
Вполне вероятно, что громкое задержание «вагнеровцев», о котором нам рассказали власти накануне — постановка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)