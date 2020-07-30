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Пикантные подробности: санаторий, где задержали "боевиков", принадлежит ФПБ, глава которой руководит предвыборным штабом Лукашенко

30.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вполне вероятно, что громкое задержание «вагнеровцев», о котором нам рассказали власти накануне — постановка.



Пикантные подробности сего спектакля рассказывает телеграм-канал NEXTA

По данным канала, «спецоперация» проходила в санатории "Белорусочка"

И вот что по этому поводу пишет NEXTA:

- Санаторий находится недалеко от окончания проспекта Победителей. Ближе некуда к Дроздам и Дворцу независимости. 

- Выбор санатория для места постановки продиктован крайне простым фактом. 

Руководит здравницей лучший друг управделами президента Виктора Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Савицкий Святослав Фёдорович.

- И вишенка на торте — санаторий подведомственный и принадлежит... ФПБ. А глава ФПБ Михаил Орда, в свою очередь, возглавляет предвыборный штаб Лукашенко. 

По чистой случайности Орда посещал санаторий за день до «спецоперации».
 
 
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Вполне вероятно, что громкое задержание «вагнеровцев», о котором нам рассказали власти накануне — постановка.
 
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