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В Японии при взрыве в ресторане погиб человек, ещё 17 жителей серьёзно ранены
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В результате мощного взрыва в одном из ресторанов японской префектуры Фукусима погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 17 граждан получили серьезные ранения. Несколько пациентов в реанимации.
С апреля ресторан не работал из-за пандемии, и владельцы решили сделать ремонт. Заведение должно было открыться 31 июля. По предварительным данным, в помещении находились баллоны с пропаном.
В некоторых были сломаны краны, что привело к утечке газа и последующей детонации.
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Новости Японии. В результате мощного взрыва в одном из ресторанов японской префектуры Фукусима погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 17...
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