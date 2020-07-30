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Мечислав Гриб: В Беларуси введут отдельные элементы чрезвычайного положения

30.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нота протеста России дала бы основания ввести чрезвычайное положение в Беларуси и отменить президентские выборы. Но Лукашенко хочет "победить" в той спецоперации властей, которую они называют "выборами".

Мечислав Гриб: В Беларуси введут отдельные элементы чрезвычайного положения

Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб комментирует задержание "вагнеровцев"


- Санаторий “Белорусочка” находится от Дроздов километрах в двух – напрямую. Моя дача тоже находится в Ждановичах – от меня совсем недалеко санаторий находится.


- Может, приезжали за вами?


- Может, приезжали, но не заходили.


- А если серьезно, верите ли вы в боевиков ЧВК Вагнера, которые приехали дестабилизировать ситуацию в Беларуси во время президентской кампании?


- Возникает ряд вопросов, на которые ответов нет.


Во-первых, президент вдруг стал пророком-ясновидцем: вот уже второй раз предсказывает события, которые происходят после его высказываний. Сначала именно таким образом в Гродно задержали Сергея Тихановского: Лукашенко выступал в Минской области, где заявил, что там могут напасть или не подчиниться бедному милиционеру, а назавтра события один в один происходят в Гродно. 


Как было предсказано, так было и сделано.


И вот опять. Выступая перед руководителями и личным составом внутренних войск, Лукашенко сказал, что перед выборами идет расшатывание нашей стабильности, этим может заниматься оппозиция и завезенные из других стран боевики. Сегодня сказал – завтра задерживают боевиков.


Как Лукашенко "предвидит", так и происходит.


Во-вторых, 30 вагнероцев находились в одном санатории, в одинаковой камуфляжной форме. Мне кажется, это просто невозможно: а где пресловутая конспирация? И вообще, зачем им всем вместе было размещаться в одном месте?

Я не исключаю, что это провокация.


- Сегодня Равков собрал кандидатов в президенты, сообщил о возбуждении уголовного дела по подготовке терактов. Как дело боевиков вообще повлияет на президентскую кампанию?


- Повлияет, потому что ситуация накаляется, людей запугивают – может, не все, но кто-то испугается и не пойдет защищать свой голос после объявления итогов голосования.


Уголовное дело возбудить не сложно, но я не знаю, в чем эти “боевики” провинились?


- Если в Беларуси задерживают граждан другой страны, которых подозревают в подготовке терактов "дестабилизации", как должен действовать официальный Минск?


- Руководство Беларуси должно официально обратиться к правительству либо президенту России (страны, откуда прибыли задержанные) и предъявить ноту протеста. Но я не слышал, чтобы белорусское правительство, президент Беларуси выступили с нотой. 


Тогда возникает вопрос: если боевики сюда приехали, хотели устроить бунт, почему вы не требуете объяснений у России? Неважно, что ЧВК Вагнера является частной структорой, но частное лицо имеет разрешение российской власти на содержание вооруженных людей. Вот уже два дня обещают разобраться, но никаких заявлений мы не слышим – ни с одной стороны, ни с другой. Вот тут и чеши репу.


Так не бывает: сегодня сказал – завтра произошло. Провокацию не сложно устроить: наделать шуму-тлуму, выставить военных на митинги, на пикеты, запугать людей и сохранить власть на это время. А там – что Бог даст.



- Дойдет ли дело до введения чрезвычайного положения?


- Не думаю. Если вводить чрезвычайное положение в Беларуси, тогда нужно отменять выборы; нота протеста стала бы серьезным основанием для объявления чрезвычайного положения и отмены выборов. Но я не вижу, чтобы к этому шло. Власти не хотят вводить чрезвычайное положение, они хотят получить “победу” любым способом, но на выборах.


Отдельные элементы чрезвычайного положения будут введены: под усиленную охрану возьмут площадки, передвижения и так далее. Но чрезвычайное положение вводить не будут – я не вижу для этого оснований.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Нота протеста России дала бы основания ввести чрезвычайное положение в Беларуси и отменить президентские выборы. Но Лукашенко хочет "победить" в той спецоперации...
 
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