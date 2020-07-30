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5 базовых предметов гардероба, которые уже не в моде. Они у вас точно есть

30.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 базовых предметов гардероба, которые уже не в моде. Они у вас точно есть

Мода никогда не стоит на месте. Она постоянно развивается. И данные изменения задевают даже классические и базовые вещи. В данном материале мы расскажем о базовых вещах, которые являются неактуальными на сегодняшний день. 

1. Брюки-сигареты

В деловом стиле уже не модно носить облегающие и обтягивающие модели брюк, особенно с низкой талией. Замените их на более актуальные классические прямые модели или на расклешенные с высокой посадкой. Так вы будете выглядеть не только более современно, но и стройнее.


2. Платье-футляр

Первое, что приходит на ум при фразе базовое платье - это платье-футляр. Но все девушки и женщины его так часто носили, что хочется уже отдохнуть. Тем более что на сегодняшний день существует огромное количество стильных моделей. Среди них платья-рубашки, платья-туники, бельевые фасоны и многие другие.  


3. Строгая облегающая рубашка

Здесь точно так же, как и с брюками. Облагающие модели рубашек уже давно не в тренде. Отдавайте предпочтение более оверсайзным моделям, похожим на мужские рубашки.


4. Балетки с круглым носом

Такая обувь всегда утяжеляет образ и добавляет её обладательнице лишние килограммы. К тому же в такой обуви нет ничего полезного. Вы мотете заработать себе плоскостопие. На смену им пришли актуальные кроссовки, лоферы, мюли и брутальные ботинки.


5. Пиджак по фигуре

Короткий и узкий пиджак является не только устаревшим, но и абсолютно неудобным в процессе носки. Замените его на более серьёзную модель. Идеальный пиджак должен выглядеть так: длина до середины бедра, чёткая линия плеч, свободная посадка.



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Мода никогда не стоит на месте. Она постоянно развивается. И данные изменения задевают даже классические и базовые вещи. В данном материале мы расскажем о базовых...
 
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