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5 базовых предметов гардероба, которые уже не в моде. Они у вас точно есть
Источник материала: ОНТ
Мода никогда не стоит на месте. Она постоянно развивается. И данные изменения задевают даже классические и базовые вещи. В данном материале мы расскажем о базовых вещах, которые являются неактуальными на сегодняшний день.
1. Брюки-сигареты
В деловом стиле уже не модно носить облегающие и обтягивающие модели брюк, особенно с низкой талией. Замените их на более актуальные классические прямые модели или на расклешенные с высокой посадкой. Так вы будете выглядеть не только более современно, но и стройнее.
2. Платье-футляр
Первое, что приходит на ум при фразе базовое платье - это платье-футляр. Но все девушки и женщины его так часто носили, что хочется уже отдохнуть. Тем более что на сегодняшний день существует огромное количество стильных моделей. Среди них платья-рубашки, платья-туники, бельевые фасоны и многие другие.
3. Строгая облегающая рубашка
Здесь точно так же, как и с брюками. Облагающие модели рубашек уже давно не в тренде. Отдавайте предпочтение более оверсайзным моделям, похожим на мужские рубашки.
4. Балетки с круглым носом
Такая обувь всегда утяжеляет образ и добавляет её обладательнице лишние килограммы. К тому же в такой обуви нет ничего полезного. Вы мотете заработать себе плоскостопие. На смену им пришли актуальные кроссовки, лоферы, мюли и брутальные ботинки.
5. Пиджак по фигуре
Короткий и узкий пиджак является не только устаревшим, но и абсолютно неудобным в процессе носки. Замените его на более серьёзную модель. Идеальный пиджак должен выглядеть так: длина до середины бедра, чёткая линия плеч, свободная посадка.
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Мода никогда не стоит на месте. Она постоянно развивается. И данные изменения задевают даже классические и базовые вещи. В данном материале мы расскажем о базовых...
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