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Более Br43 млн из бюджета Гомельской области направлено на поддержку здравоохранения

30.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

По словам Геннадия Соловья, во время подъема заболеваемости COVID-19 областные власти максимально усилили материальную поддержку здравоохранения. "В этом году четверть общего объема финансирования на строительство объектов приходится на учреждения этой сферы. С учетом укрепления материально-технической базы и дополнительного финансирования для обеспечения безопасности медработников в условиях пандемии бюджетом было предусмотрено Br43 млн", - подчеркнул он.

В режиме реального времени специалисты на всех уровнях обеспечивали готовность №1. "У нас было немного времени, чтобы подготовиться. Мы разработали планы поэтапного перепрофилирования больниц. В считаные дни поставили на поток производство масок и противочумных костюмов, чуть больше понадобилось времени для собственного производства дезинфицирующих средств. Открыли 9 диагностических лабораторий", - сказал Геннадий Соловей.

Параллельно с лечением пациентов врачи и медперсонал изучали течение COVID-19, перенимали опыт коллег из других стран. "Удалось вывести своего рода формулу спасения и алгоритм ведения таких пациентов: лечение - долечивание - реабилитация. В основе - постоянное наблюдение за пациентами до полного выздоровления. В настоящее время ситуация не просто стабилизировалась: ежедневно выписывается больше выздоровевших, чем госпитализируется заболевших. Постепенно мы выводим больницы на прежний режим", - отметил председатель облисполкома.

Геннадий Соловей пожелал врачам и медперсоналу скорее войти в привычный график дежурств и отпусков. "Крепкого здоровья и терпения, душевного комфорта и благополучия. Огромная благодарность за ваш труд во благо региона и родной Беларуси", - заключил он.
 
 
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Более Br43 млн из бюджета Гомельской области было направлено на укрепление материально-технической базы и средства защиты для медработников. Об этом сообщил...
 
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