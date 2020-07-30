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Художник рисует большой мурал на доме в Минске. Это милейшее, что вы сегодня увидите

30.07.2020 13:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске на стене дома по адресу переулок Рабочий, 1, неподалеку от кинотеатра «Ракета», приступили к созданию мурала. Его вот так вжух – и закончат уже через неделю. Над рисунком работает Doctor Oy. Он – беларуский художник, участник выставки-продажи «Осенний салон с Белгазпромбанком»; Doctor Oy также делает принты для маек Mark Formelle. Новый мурал станет самым большим изображением этого автора в столице.

Мурал – часть проекта Vulica Brasil. Это такой урбан-арт фестиваль. В Минске он проходит с 2014 года при поддержке посольства Бразилии в Минске, местных властей и Минкульта, а также благодаря партнерам, финансирующим создание граффити, напоминает TUT.by. В 2019 году, когда состоялся последний фест, организаторы решили, что теперь станут проводить Vulica Brasil раз в два года. Так что следующий ждем в 2021-м.

Теперь посмотрите, как выглядит мурал под названием «Яйцо» на старте, когда проектор в ночи примеряет эскиз на стену. Ответственно заявляем: ничего милее вы сегодня не увидите.

Бонус!

В Instagram Doctor Oy можно найти видео, где художник на еще одном жилом доме, и тоже рядом с «Ракетой», рисует сердце. Очевидно, это логотип, который использовал Виктор Бабарико в своей избирательной кампании, – сердечко, одновременно напоминающее букву «в». Просто, но как душевно!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Doctor Oy (@doctor_oy)

Обложка: Doctor Oy в Instagram.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на стене дома по адресу переулок Рабочий, 1, неподалеку от кинотеатра «Ракета», приступили к созданию мурала. Его вот так вжух – и закончат уже через...
 
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