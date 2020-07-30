Новая установка заработала на «Нафтане»

Источник материала: ОНТ

На «Нафтане» заработала новая установка.

Здесь сегодня получили первую продукцию – техническую серу. По сути, новый объект является «лёгкими» Новополоцка, которые превращают выбросы сероводорода в товарную продукцию. При этом страна обеспечивает элементом свои производства, ожидается его экспорт в Украину и Литву. В регионе улучшается экологическая ситуация. И 174 человека получили новые рабочие места.

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