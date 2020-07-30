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Власти могут отключить интернет в день выборов

30.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В случае ухудшения ситуации в стране, не исключено, что будет отключен интернет. Об этом предупредил госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

Накануне в Центризбиркоме прошла встреча кандидатов с госсекретарем Совбеза Андреем Равковым. Как рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев, основной посыл встречи касался  безопасности избирателей на пикетах и митингах.

А поскольку на митингах в день выборов возможны провокации, Равков не исключил отключения интернета.

Дмитриев отметил также, что Равков  предупредил кандидатов о провокациях со стороны боевиков, прибывших в страну.

 
 
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В случае ухудшения ситуации в стране, не исключено, что будет отключен интернет. Об этом предупредил госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
 
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