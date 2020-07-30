В Минске водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту. Байкер в больнице

Источник материала: Tut.by

Вчера вечером на перекрестке улиц Кнорина и Калиновского произошло ДТП с мотоциклистом. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу при повороте налево. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.





По предварительной информации ГАИ, 23-летний водитель Volkswagen двигался по улице Калиновского в сторону Логойского тракта. При повороте налево на ул. Кнорина на разрешающий сигнал светофора водитель не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, которым управлял 43-летний водитель.

Мотоцикл двигался во встречном направлении тоже на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.