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В Минске водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту. Байкер в больнице
Источник материала: Tut.by
Вчера вечером на перекрестке улиц Кнорина и Калиновского произошло ДТП с мотоциклистом. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу при повороте налево. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
По предварительной информации ГАИ, 23-летний водитель Volkswagen двигался по улице Калиновского в сторону Логойского тракта. При повороте налево на ул. Кнорина на разрешающий сигнал светофора водитель не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, которым управлял 43-летний водитель.
Мотоцикл двигался во встречном направлении тоже на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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На перекрестке улиц Кнорина и Калиновского в Минске произошло ДТП с мотоциклистом и легковым автомобилем.
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