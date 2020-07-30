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Поротников: Режим пытается поставить белорусов перед ложным выбором: Лукашенко или война

30.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявлениями о российских боевиках власти пытаются запугать протестный электорат и колеблющихся. Об этом «Белорусскому партизану» заявил Андрей Поротников, руководитель проекта Belarus Security Blog.

Поротников: Режим пытается поставить белорусов перед ложным выбором: Лукашенко или война
– Как вы оцениваете версию белорусских властей о боевиках-вагнеровцах? Сегодня утром со слов кандидатов в президенты, которых пригласили в ЦИК, госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков сказал, что некоторые задержанные якобы дают показания, что «приехали делать революцию». 

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Продолжаются поиски еще 170 боевиков, которые якобы могут устроить провокации во время массовых мероприятий. 

– Это повторение истории декабря 2010 года перед президентскими выборами. Только тогда нашли гараж с автоматами и гранатометом, а товарищ Макей заявлял, что оппозиция готовит взрывы на Площади. Это повторение старой методички. 

Вчера тот же Равков говорил, что идет разбирательство, непонятно, как задержанные попали в Беларусь, если они представители российских силовых структур – то должно было бы быть уведомление по соответствующей линии. Вчера не видно было, чтобы у них нашли какое-то оружие, а сегодня уже говорят о терактах.

Это элемент политического и психологического давления – не столько на кандидатов, сколько на протестный электорат. Предпринимается попытка запугать дестабилизацией и войной колеблющихся. Мол, лучше известное и "меньшее" зло (Лукашенко), лучше в бедной, нищей, но мирной Беларуси с Лукашенко, чем без него, но с войной.

Режим пытается поставить общество перед ложным выбором: либо действующий глава государства, либо война. 

– Во время предвыборной кампании со стороны белорусских властей сначала были просто намеки в сторону России, потом дело Белгазпромбанка, теперь дошло до задержания группы российских граждан. Почему до сих пор реакция Кремля была очень сдержанной и какой она будет сейчас?

– Думаю, сейчас реакция также будет сдержанной, возможно, вообще игнор. В Кремле понимают: Россию пытаются спровоцировать на жесткие заявления и действия, которые официальный Минск мог бы использовать для подтверждения деструктивного участия соседа в президентских выборах. 

Поэтому в Москве будут предельно корректны и очень вежливы. А реальная реакция последует после 9 августа, и она будет очень жесткой.

– В чем она может проявиться?

– Когда у тебя 50% экспортного рынка приходится на Россию, а половина от второй половины приходится на выработанные из российской нефти продукты, когда у тебя нет экономически обоснованных альтернатив трубопроводным поставкам нефти из России… 

Наши экономические "яйца" Москва держит очень жестко. И делает это благодаря политике действующих властей, благодаря правлению Александра Григорьевича Лукашенко. 

Еще в 2000 году белорусский экспорт был гораздо более диверсифицирован. Теперь мы, по сути, превратились в сырьевую страну. У нас на четыре группы товаров – продукты питания, черная металлургия, нефть и нефтехимия, калийные удобрения – приходится две трети экспорта. Это катастрофа. Такая структура экспорта характерна для сран тропической Африки.



– Как думаете, как дальше может развиваться ситуация? Чего вы ожидаете от 9-10 августа? 

– Будет объявлено, что Лукашенко набрал на выборах между 70% и 80% голосов. Любые протесты будут быстро подавлены. 

Я не ожидаю жесткой реакции а-ля 2010 год, когда возникли многочисленные уголовные дела. Моя версия на текущий момент: похватают людей много (думаю, арестуют от тысячи и выше), но их быстро выпустят.

Потому что эти заявления о российском следе ориентированы не только на внутреннюю аудиторию, но и на Запад. Белорусский режим давно и последовательно продвигает идею: если вы, западники, не хотите иметь в Беларуси дело с Лукашенко, то вы будете здесь иметь дело с Путиным.
 
Теги: Минск
 
 
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Заявлениями о российских боевиках власти пытаются запугать протестный электорат и колеблющихся. Об этом «Белорусскому партизану» заявил Андрей Поротников,...
 
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