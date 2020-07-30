Водителям сделают бесплатный проезд в общественном транспорте. Но только на один день

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Минск присоединится к всемирной акции «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября, передает агентство «Минск-Новости».



Водители смогут бесплатно воспользоваться как наземным общественным транспортом, так и метро, если у них при себе будут водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.