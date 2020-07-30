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Водителям сделают бесплатный проезд в общественном транспорте. Но только на один день
Источник материала: Myfin
Минск присоединится к всемирной акции «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября, передает агентство «Минск-Новости».
Водители смогут бесплатно воспользоваться как наземным общественным транспортом, так и метро, если у них при себе будут водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
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Проезд в городском общественном транспорте Минска для водителей будет бесплатным 22 сентября. Это право связано с проведением Дня без автомобиля. Решение принято...
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