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Водителям сделают бесплатный проезд в общественном транспорте. Но только на один день

30.07.2020 13:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Минск присоединится к всемирной акции «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября, передает агентство «Минск-Новости».

Водители смогут бесплатно воспользоваться как наземным общественным транспортом, так и метро, если у них при себе будут водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

 
Теги: Минск
 
 
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Проезд в городском общественном транспорте Минска для водителей будет бесплатным 22 сентября. Это право связано с проведением Дня без автомобиля. Решение принято...
 
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