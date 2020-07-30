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На Кедышко под колеса автомобиля выбежал 10-летний ребенок. Водитель не успел затормозить
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Кедышко водитель автомобиля Skoda совершил наезд на ребенка. Пострадавший доставлен в больницу, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации ГАИ, 24-летний водитель Skoda двигался по улице Кедышко со стороны улицы Толбухина в Минске, когда из-за припаркованных автомобилей справа по ходу движения на дорогу выбежал 10-летний ребенок.
Избежать столкновения не удалось. Ребенка доставили в больницу с травмами.
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10-летний ребенок попал под машину на ул. Кедышко. Он выскочил на дорогу из-за припаркованных автомобилей.
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