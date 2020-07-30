Британцы Hurts выступят в Минске весной 2021 года

Источник материала: Tut.by

Два харизматичных британца из группы Hurts объездили с концертами весь мир от Южной Кореи до Байкала. При этом оба говорят, что им «еще никто не подпевал так громко», как публика в Минске. Удержать звание самых поющих зрителей минчане смогут 27 марта 2021 года, когда Hurts снова выступят во Дворце спорта .



Фото предоставлено организаторами. Автор: Сергей Лукашов

Жизнь удивительна

Посетить концерт стоит даже тем, кто знает одну-единственную песню из обширного репертуара Hurts. Если вам нравится Wonderful Life («Жизнь удивительна») — визитная карточка коллектива, — то и все остальное будет как минимум интересно. К тому же мало что заряжает и мотивирует так, как многотысячный зал, поющий «Никогда не сдавайся, жизнь удивительна».

Правда, голоса самих Hurts вы на этой песне можете и не услышать — как это случилось на концерте 2017 года. Во Дворце спорта был аншлаг, и композиция объединила всех зрителей в большой хор.

Rolling Stone по-белорусски

В своем сингле 2015 года Rolling Stone музыканты рассказали печальную историю белорусской танцовщицы go-go. Без этой песни может обойтись любой концерт Hurts, но только не тот, что проходит в Беларуси. Ведь лирическая героиня хита именно здесь была ночной бабочкой героиня хита из третьего альбома группы. Судьба — грустная, песня — красивая. Как и весь альбом Surrender, при создании которого Адам и Тео вдохновлялись Depeche Mode, Queen, Massive Attack. Может быть, позитивная энергия минчан вдохновит британцев на еще одну «белорусскую» песню — на этот раз с хэппи-эндом?

Желанная эпоха

После выпуска альбома Desire («Желание») группа почти на год отправилась в тур. Британцы посетили Сибирь, Урал и Дальний Восток. Презентовали альбом и в Минске, причем главный хит Beautiful Ones был исполнен уже на бис. Запомните этот лайфхак: на грядущем концерте тоже можно накричать и нахлопать на пару бонусных песен.

Два года молчания

А ведь концерт Hurts мог бы и не состояться: сразу после завершения тура Тео напугал поклонников сообщением со словами «исчезну» и «до свидания». И группа действительно исчезла с радаров. Десятилетие творческой жизни Hurts встретили в молчаливой изоляции, заставляя подозревать группу в распаде. А уж когда они в лучших традициях расставаний удалили все фотографии из соцсетей — казалось, вывод был очевиден.

Фанаты вздохнули с облегчением 15 мая 2020 года, когда услышали новый сингл группы. Песня называется Voices, а сам Тео говорит о ней, как о «странной и немного параноидальной». Теперь Hurts собираются вернуться во всех смыслах — к стилю поп-нуар, «своей истинной сущности», и, конечно, на сцену. И планируют выпустить новый альбом уже 4 сентября 2020 года.

Вера в лучшее

А пока Тео и Адам старательно подогревают интерес поклонников. Вскоре за Voices последовали еще две премьеры — Suffer и Redemption, а в июле 2020 вышла песня Somebody — о неповиновении, силе подняться после удара и возвращении. Внимания заслуживают не только треки, но и кинематографичные видео к ним — населенные экзотическими птицами в Somebody или покрытые мраком — в Redemption.

Релиз Somebody был подкреплен анонсом мирового тура 2021 — с воодушевляющим названием Faith. Он пройдет в 17 странах, одну из которых вы уже знаете. Напомним: 27 марта 2021 года Hurts снова выступят в минском Дворце Cпорта. Билеты поступят в продажу 7 августа 2020 года.

Когда: 27 марта 2021 года

Где: Дворец спорта

Сколько: первая партия билетов на танцпол — 80 рублей, секторы — 40−150 рублей

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