Абоненты сообщили о сбое в работе мобильного интернета МТС

Источник материала: Tut.by

Несколько человек сообщили, что в работе мобильного интернета МТС произошел сбой.





В редакцию пришло несколько сообщений от абонентов МТС с одной проблемой — при попытке открыть какой-либо сайт через мобильный интернет оператора интернет-страницы либо вовсе не загружаются, либо приходится ждать по несколько минут. Насколько распространена проблема, пока не ясно. Но информация о возможном сбое пока приходит от абонентов из Минска.

Мы проверили — затруднения на самом деле есть. Во всяком случае, у автора материала интернет-страницы открывались дольше, чем обычно. Чтобы открыть официальный сайт МТС (mts.by), пришлось ждать около 2,5 минут. Проверить скорость подключения в приложении Speedtest с первого раза также не получилось.

Мы обратились в пресс-службу компании и дополним материал, как только получим комментарий оператора.

По состоянию на 14.00 проблемы прекратились — об этом написал один из абонентов. У двух журналистов 42.TUT.BY интернет-страницы также начали грузиться в обычном режиме, без сбоев.