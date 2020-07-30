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Девушка услышала стук в дверь и пошла открывать. Кажется, хозяйка дома не смотрит фильмы ужасов
Источник материала: СТВ
Девушка услышала, как стучит её дверь и испугалась. 21-летняя хозяйка дома включила видеокамеру и пошла проверять, кто там.
Как
Дверь в подвал дома внезапно началась трястись. Vanillabear24399 пошла проверить, что там такое. Девушка не сразу решилась взяться за ручку и распахнуть дверь. Когда пользовательница Reddit всё-таки открыла вход в подвал – там никого не было.
Один из комменататоров решил испугать автора ролика ещё сильнее.
«Что если там был призрак, который не мог выбраться из подвала, а вы открыли ему путь, и теперь он свободно перемещается по дому?» – спросил пользователь Reddit.
Другие комментаторы призвали рассуждать логически. Они предположили, что всё дело в воздушных потоках, и это мог быть обычный сквозняк.
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Девушка услышала, как стучит её дверь и испугалась. 21-летняя хозяйка дома включила видеокамеру и пошла проверять, кто там. Как рассказала пользовательница Reddit под...
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