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Из-за пандемии Германия потеряла 10,1% ВВП

30.07.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за пандемии Германия потеряла 10,1% ВВП

По итогам II квартала 2020 года экономика Германии пережила беспрецедентный спад в 10,1% от ВВП. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года немецкая экономика сократилась на 11,7%, что стало наиболее серьезным падением экономики с момента начала ведения ежеквартального подсчета ВВП в 1970 году. Существенное падение пережили экспорт и импорт товаров и услуг, потребительские расходы граждан, а также инвестиции предприятий в оборудование.

Огромные убытки понесли и крупнейшие компании Германии. Так, железнодорожный концерн Deutsche Bahn  потерял порядка €3,7 млрд, в то время как убытки автомобильного концерна Volkswagen составили порядка €1,4 млрд.

Согласно прогнозам экспертов, полностью восстановиться экономика Германии сможет только к 2022 году. Достигнуть этого власти планируют за счет масштабной программы стимулирования экономики.

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По итогам II квартала 2020 года экономика Германии пережила беспрецедентный спад в 10,1% от ВВП. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального...
 
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