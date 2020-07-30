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Пляжный волейбол в Горках — Фото

30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник



Вчера вечером на базе спорткомплекса БГСХА прошли соревнования по пляжному волейболу среди любителей. На приглашение поучаствовать откликнулись только мужчины.

Пляжный волейбол в Горках — Фото
Пляжный волейбол в Горках — Фото
Пляжный волейбол в Горках — Фото
Пляжный волейбол в Горках — Фото
Пляжный волейбол в Горках — Фото


Первое место заняла команда студентов из Таджикистана — Гуванч Аганыязов и Максат Сейитов.

На втором месте — преподаватель академии Александр Гайдуков и начальник Горецкого УЭС Михаил Кондратенко.

Третье место у представителей МЧС и Горкигаза — Сергея Раемского и Александра Цыркунова.

Пляжный волейбол в Горках — Фото


Дипломы победителям вручил председатель РО РОО «Белая Русь» Максим Потапенко.

Пляжный волейбол в Горках — Фото

 
 
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Вчера вечером на базе спорткомплекса БГСХА прошли соревнования по пляжному волейболу среди любителей. На приглашение поучаствовать откликнулись только мужчины....
 
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