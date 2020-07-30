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Пляжный волейбол в Горках — Фото
30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На втором месте — преподаватель академии Александр Гайдуков и начальник Горецкого УЭС Михаил Кондратенко.
Третье место у представителей МЧС и Горкигаза — Сергея Раемского и Александра Цыркунова.
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