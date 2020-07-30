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Председатель Конституционного Суда встретился с коллективом академии
30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
29 июля Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич с рабочей поездкой посетил г. Горки.
Петр Петрович провел прием граждан, познакомился с историей и достижениями БГСХА и пообщался с коллективом вуза.
Во встрече также приняли участие председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев, ректор академии Виталий Великанов.
Свое выступление Петр Миклашевич начал с экскурса о конституционном развитии в нашей республике.
В 1994 году в нашем государстве был впервые введен институт президентства. В это же время в Беларуси появился и Конституционный суд, который осуществляет контроль за конституционными актами. В результате этих реформ наша страна должна была стать президентской республикой. Но по причине того, что функции Президента и Парламента в Конституции были определены не четко, возникли разногласия. Конституционный кризис разрешил референдум 1996 года, на котором за поправки в Основной закон страны, предложенные Главой государства, проголосовали более 80% избирателей. После этого Беларусь стала республикой с сильной президентской властью.
Шла речь и о необходимости внесения изменений в Конституцию. Соответствующее поручение Главы государства остается на контроле.
Петр Миклашевич также рассказал, кто может обращаться в Конституционный суд, привел примеры обращений, в результате которых были внесены изменения в законодательство.
Подробнее о встрече читайте в газете «Горецкий вестник».
Ольга КИММЕЛЬ
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29 июля Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич с рабочей поездкой посетил г. Горки. Петр Петрович провел прием граждан,...
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