Председатель Конституционного Суда встретился с коллективом академии

Источник материала: Горецкий вестник







29 июля Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич с рабочей поездкой посетил г. Горки.













Петр Петрович провел прием граждан, познакомился с историей и достижениями БГСХА и пообщался с коллективом вуза.

Во встрече также приняли участие председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев, ректор академии Виталий Великанов.

Свое выступление Петр Миклашевич начал с экскурса о конституционном развитии в нашей республике.

В 1994 году в нашем государстве был впервые введен институт президентства. В это же время в Беларуси появился и Конституционный суд, который осуществляет контроль за конституционными актами. В результате этих реформ наша страна должна была стать президентской республикой. Но по причине того, что функции Президента и Парламента в Конституции были определены не четко, возникли разногласия. Конституционный кризис разрешил референдум 1996 года, на котором за поправки в Основной закон страны, предложенные Главой государства, проголосовали более 80% избирателей. После этого Беларусь стала республикой с сильной президентской властью.

Шла речь и о необходимости внесения изменений в Конституцию. Соответствующее поручение Главы государства остается на контроле.





Петр Миклашевич также рассказал, кто может обращаться в Конституционный суд, привел примеры обращений, в результате которых были внесены изменения в законодательство.





Подробнее о встрече читайте в газете «Горецкий вестник».

Ольга КИММЕЛЬ

Фото Михаил ЛЕВЦОВ