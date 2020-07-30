ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Июньские молодожены – новости из загса

30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник



Районный отдел ЗАГС рассказал, кто зарегистрировался в июне.

Июньские молодожены – новости из загса
Иллюстративное фото — Михаил Левцов


Елизавета Боровикова и Андрей Марков

Мария Стасенко и Станислав Беззубенков

Янина Кобзова и Олег Павловский

Ирина Рябцева и Александр Соловьев

Марина Баханькова и Дмитрий Белкин

Валерия Шкредова и Юрий Масалков

Ольга Василевская и Никита Вавилов

Олеся Романова и Игорь Тишков

Ангелина Петрова и Денис Савельев

Лидия Парасочка и Максим Козленков

Ольга Солдатенко и Владислав Дарусин

Татьяна Шабельник и Денис Хулумов

Алина Липинская и Андрей Комаров

Анастасия Прокопова и Сергей Трепачев

Екатерина Жмачинская и Анатолий Латушкин

Дарья Мышко и Никита Храмко

Александра Гарицкая и Кирилл Скоков

Ангелина Гурбан и Игорь Моисеенко

Инна Семейко и Алексей Михлюк

Ирина Кравченко и Сергей Казюлин

Анастасия Захаревич и Руслан Емельяненко

Галина Полевая и Петр Кукурузяк

Дина Карпицкая и Артем Чепелов

Елена Мыськив и Александр Щербина

Юлия Жукова и Никита Буренков

Анна Копысова и Павел Хаританович

Анастасия Солдатенко и Роман Табанюхов

Анна Хомякова и Александр Рябченко



Смотрите также:

В районе зарегистрировали сотую пару — Фото из загса


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Районный отдел ЗАГС рассказал, кто зарегистрировался в июне. Елизавета Боровикова и Андрей Марков Мария Стасенко и Станислав Беззубенков Янина Кобзова и Олег...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чижовке 130 семей получили ключи от новых квартир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика