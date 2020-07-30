|
Июньские молодожены – новости из загса
30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Мария Стасенко и Станислав Беззубенков
Янина Кобзова и Олег Павловский
Ирина Рябцева и Александр Соловьев
Марина Баханькова и Дмитрий Белкин
Валерия Шкредова и Юрий Масалков
Ольга Василевская и Никита Вавилов
Олеся Романова и Игорь Тишков
Ангелина Петрова и Денис Савельев
Лидия Парасочка и Максим Козленков
Ольга Солдатенко и Владислав Дарусин
Татьяна Шабельник и Денис Хулумов
Алина Липинская и Андрей Комаров
Анастасия Прокопова и Сергей Трепачев
Екатерина Жмачинская и Анатолий Латушкин
Дарья Мышко и Никита Храмко
Александра Гарицкая и Кирилл Скоков
Ангелина Гурбан и Игорь Моисеенко
Инна Семейко и Алексей Михлюк
Ирина Кравченко и Сергей Казюлин
Анастасия Захаревич и Руслан Емельяненко
Галина Полевая и Петр Кукурузяк
Дина Карпицкая и Артем Чепелов
Елена Мыськив и Александр Щербина
Юлия Жукова и Никита Буренков
Анна Копысова и Павел Хаританович
Анастасия Солдатенко и Роман Табанюхов
Анна Хомякова и Александр Рябченко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Районный отдел ЗАГС рассказал, кто зарегистрировался в июне. Елизавета Боровикова и Андрей Марков Мария Стасенко и Станислав Беззубенков Янина Кобзова и Олег...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)