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Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото

30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В минувшее воскресенье днем в Горецком районе произошло ДТП, в котором погиб 62-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото


Авария произошла на трассе Кричев — Орша — Лепель. 62-летний водитель Lada выехал на встречку и врезался в Subaru. От полученных травм водитель “Лады” умер на месте.

Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото
Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото
Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото


По словам водителя Subaru, который ехал вместе с женой и ребенком в сторону Орши, Lada резко свернула на них, и произошло столкновение. Семью госпитализировали в оршанскую больницу.

Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото
Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото


Фото и текст — Валерия Дроздовская


 
 
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В минувшее воскресенье днем в Горецком районе произошло ДТП, в котором погиб 62-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем....
 
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