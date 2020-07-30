Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

В минувшее воскресенье днем в Горецком районе произошло ДТП, в котором погиб 62-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.











Авария произошла на трассе Кричев — Орша — Лепель. 62-летний водитель Lada выехал на встречку и врезался в Subaru. От полученных травм водитель “Лады” умер на месте.



















По словам водителя Subaru, который ехал вместе с женой и ребенком в сторону Орши, Lada резко свернула на них, и произошло столкновение. Семью госпитализировали в оршанскую больницу.















Фото и текст — Валерия Дроздовская