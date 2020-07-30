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Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб – Фото
30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В минувшее воскресенье днем в Горецком районе произошло ДТП, в котором погиб 62-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
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В минувшее воскресенье днем в Горецком районе произошло ДТП, в котором погиб 62-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем....
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